Fußball | 2. Bundesliga Karlsruher SC will Klassenerhalt auf Schalke so gut wie perfekt machen

Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will am Sonntag beim FC Schalke 04 den Klassenerhalt so gut wie perfekt machen. Mit einem Sieg würde der KSC die wichtige 40-Punkte-Marke überschreiten.

Der Karlsruher SC will mit einem Sieg am Sonntag im Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 den Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga nahezu perfekt machen. KSC-Trainer Christian Eichner will den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend im Spiel in Gelsenkirchen fortsetzen.

Eichner warnt vor "überragend besetzter Schalker" Mannschaft

Mit Blick auf die Tabelle treten die Karlsruher favorisiert in Gelsenkirchen an. Der KSC steht vor dem 27. Spieltag mit 38 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt zehn Zähler. Bundesliga-Absteiger Schalke 04 steht nur auf Rang 14 und schwebt in Abstiegsgefahr.

Dennoch warnt KSC-Trainer Christian Eichner vor der "individuell hervorragend besetzten" Schalker Mannschaft und vor deren Heimstärke.

Wir werden alles daran setzen, um eine vier davor zu bekommen. Christian Eichner, Trainer Karlsruher SC

KSC will Aufwärtstrend gegen Schalke fortsetzen

Seine Mannschaft müsse so viel wie möglich aus den zurückliegenden erfolgreichen Wochen mitnehmen, fordert der Karlsruher Trainer. Es gehe darum, nach der Länderspielpause dort anzuknüpfen, wo zuletzt aufgehört wurde. Nach der Winterpause hatte der Karlsruher SC einen deutlichen Aufwärtstrend mit fünf Siegen aus zehn Spielen gezeigt.

Verteidiger Nicolai Rapp fehlt weiter verletzt

Dabei muss Eichner gegen Schalke weiter auf den am Oberschenkel verletzten Verteidiger Nicolai Rapp verzichten. Er spielte bei der zurückliegenden Karlsruher Erfolgsserie eine wichtige Rolle.

Mittelfeldspieler Dzenis Burnic steht nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung. Stürmer Budu Siwsiwadse hat nach der erfolgreichen EM-Qualifikation am Dienstag mit Georgien einen zusätzlichen freien Tag erhalten und kam erst kurz vor dem Osterwochenende zurück nach Karlsruhe.

