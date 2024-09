Nach verpasster Medaille in Paris Kanuslalom: Ricarda Funk gewinnt Gesamtweltcup Stand: 20.09.2024 19:00 Uhr

Bei Olympia in Paris sollte es für Ricarda Funk mit der erhofften Medaille nichts werden. Den Sieg im Gesamtweltcup kann die Slalomkanutin nun aber feiern.

Slalomkanutin Ricarda Funk (32) hat zum dritten Mal den Gesamtweltcup im Kajak-Einer gewonnen und damit einen schwierigen Sommer erfolgreich abgeschlossen. Die Olympiasiegerin von Tokio 2021 holte beim Saisonfinale im spanischen La Seu am Freitag den vierten Platz, das genügte, um sich noch an die Spitze des Klassements zu schieben - bei den Sommerspielen in Paris hatte sie die erhoffte Medaille deutlich verpasst.

Funk: Gesamtweltcup "kleines Trostpflaster"

"So kann ich mit der Saison noch gut abschließen", sagte Funk: "Ich habe Stabilität über die gesamte Saison gezeigt, leider mit dem Ausreißer in Paris. Der Gesamtweltcupsieg ist ein kleines Trostpflaster. Aber er ist natürlich nicht das, wofür ich die ganzen Jahre so hart gearbeitet habe." Die Französin Emma Vuitton wurde zum Abschluss nur Neunte, sie rutsche damit noch auf den zweiten Rang hinter Funk ab. Olympiasiegerin Jessica Fox aus Australien verpasste ihren bereits fünften Gesamtsieg und wurde Dritte.

Funk (Bad Kreuznach) hatte die Gesamtwertung in den Jahren 2016 und 2017 gewonnen, den größten Erfolg ihrer Karriere feierte sie mit der Goldmedaille bei den Sommerspielen in Tokio vor drei Jahren. In diesem Jahr reiste sie mit Medaillen-Ambitionen nach Paris, wurde im olympischen Finale nach gutem Beginn und einem Fehler im unteren Streckenteil am Ende nur Elfte.

Sendung am Fr., 20.9.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg