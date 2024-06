Kanu | Weltcup Kanuslalom: Funk verfehlt Sieg Stand: 01.06.2024 19:03 Uhr

Die Olympia-Form ist schon da. Ricarda Funk zeigt beim Heim-Weltcup in Augsburg eine starke Leistung. Nur ein kleiner Patzer verhindert den Sieg.

Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) hat den Sieg beim Weltcup-Auftakt in Augsburg knapp verpasst. Die 32-Jährige landete beim ersten von drei Weltcuprennen vor den Sommerspielen in Paris nur vier Hundertstel hinter der Französin Camille Prigent auf Rang zwei. Lokalmatadorin Elena Lilik (Augsburg) beendete das Rennen auf Rang vier.

Funk und Lilik haben ihr Olympia-Ticket bereits in der Tasche und werden in Paris (26. Juli bis 11. August) neben dem Kanuslalom auch bei der Premiere im Kajak-Cross an den Start gehen. Dort treten je vier Boote im direkten Rennen gegeneinander an. Dabei müssen gleichzeitig Tore durchfahren und Stromschnellen überwunden werden.