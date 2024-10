Fußball | Mainz 05 Jonathan Burkardt nach DFB-Debüt: Mit neuem Selbstvertrauen zurück in Mainz Stand: 17.10.2024 08:16 Uhr

Jonathan Burkardt ist zurück am Bruchweg. Der frisch gebackene Nationalmannschafts-Debütant berichtet von seinen Eindrücken beim DFB-Team und richtet den Blick direkt nach vorne.

Der Weg in die A-Nationalmannschaft war für Jonathan Burkardt kein leichter. Immer wieder hielten ihn Verletzungen zurück und sorgten dafür, dass er nicht konstant seine Leistung abrufen konnte. Nach seiner längsten Zwangspause, die ein Jahr andauerte und im November 2023 endete, zeigt die Entwicklungskurve stark nach oben. Diese Saison ist Burkardt sogar der treffsicherste deutsche Stürmer in den Top-5 Ligen. Die Nachberufung in die DFB-Auswahl war also folgerichtig.

Beinahe ein perfektes Debüt für Burkardt

Am vergangenen Freitag gegen Bosnien-Herzegowina war es dann so weit, in der 67. Spielminute wechselte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Mainzer ein. Ein lang ersehnter Moment und ein Traum, der für Burkardt in Erfüllung ging: "Ich bin sehr stolz, dass ich eingeladen wurde und dabei sein durfte." Kaum zehn Minuten auf dem Platz hätte er sein Debüt fast mit einem Tor gekrönt. Nach Vorlage von Angelo Stiller scheiterte der 24-Jährige aus spitzem Winkel an Bosniens Torwart Nikola Vasilj vom FC St. Pauli, gegen den er ausgerechnet in der Vorwoche einen Doppelpack schnürte. "Ich war schon sehr nah dran und war mir nicht sicher, ob das was wird", ordnete der Mainzer diese Situation ein.

Auch im zweiten Spiel gegen die Niederlande kam Burkardt zum Einsatz, rund zehn Minuten durfte er spielen. Aufgrund des knappen Ergebnisses und des defensiven Ansatzes in den Schlussminuten kam die DFB-Elf allerdings selten zu Offensiv-Aktionen, wodurch der Mainzer kaum in Erscheinung trat. Den Willen und die Unbekümmertheit in seiner Spielweise konnte man allerdings in beiden Spielen erkennen.

Zurück im Alltag

Zwei Kurzeinsätze stehen für den 05er nun im Trikot der A-Nationalmannschaft zu Buche. Diese durfte er mit der Rückennummer zehn bestreiten. Zuvor trugen diese bereits Legenden wie Lothar Matthäus und Günter Netzer. Jonathan Burkardt bleibt hingegen gewohnt bescheiden: "Ich weiß, dass der Fokus auf Mainz liegt und ich hier Leistung bringen möchte, um auch in Zukunft dabei sein zu dürfen."

In Mainz wird der Stürmer sehnsüchtig erwartet: "Die Mannschaft freut sich, dass ich wieder da bin und ich mich natürlich auch." Nach seinem Debüt steht er schließlich auch neben dem Platz in der Bringschuld: "Mal schauen, ob ich einen ausgebe", witzelt der Mainzer. Den Blick richtet er jetzt direkt auf das kommende Bundesliga-Spiel: "Ich habe richtig Lust auf ein Heimspiel mit Mainz 05 und freue mich auf eine schwierige Aufgabe zuhause, bei der wir hoffentlich eine gute Leistung zeigen."

Mainz setzt auf starke Bilanz gegen Leipzig

Am Samstag um 15:30 Uhr geht es direkt weiter für Burkardt und Mainz 05 im Heimspiel gegen RB Leipzig. Dort soll der erste Heimsieg der Saison gefeiert werden. Nach sechs Spieltagen steht man mit acht Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Gegner hat 14 Zähler auf dem Konto, lediglich zwei Gegentreffer kassierten die Roten Bullen bisher - eine schwere Aufgabe für die 05er. Hoffnung macht hingegen, dass Mainz in den vergangenen vier Spielzeiten in Heimspielen gegen RB Leipzig ungeschlagen ist. Dreimal konnte man gewinnen und einmal trennte man sich unentschieden.