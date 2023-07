Porträt Inline-Alpin: Mit Highspeed zum WM-Titel Stand: 03.07.2023 15:06 Uhr

Noah Sing und Mona Heller sind das wohl schnellste Geschwisterpaar auf Rollen. Die beiden Inline-Alpin-Fahrer der SV Winnenden gehören in ihrer Sportart zu den besten der Welt.

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h rasen Noah Sing und Mona Heller auf Inlineskates den Hang hinunter, umkurven die Slalomstangen - und das auch noch mit beachtlichem Erfolg. Nicht nur in Deutschland gehören sie zur Spitze, das Geschwisterpaar aus Winnenden gehört zur Welt-Elite des Inline-Alpins.

Inline-Alpin kommt vom Skifahren

Was bei Mona und Noah so aussieht wie Skifahren auf Asphalt, ist gar nicht so weit weg vom Wintersport. "Die Sportart kommt aus dem Skifahren. Angefangen hat alles mit dem Sommertraining für Skifahrer", sagt Mona Heller. Ihr vier Jahre jüngerer Bruder Noah Sing sieht dennoch entscheidende Unterschiede, die nicht jeden Skifahrer direkt zu einem Inline-Alpin-Fahrer machen: "Es gibt schon Parallelen, aber das Technik-Bild ist etwas verschoben. Wir drücken bei der Kurve nicht die Kante in den Schnee, sondern versuchen an den Toren groß zu bleiben." Hinzu kommt die Fertigkeit, sich auf Inlineskates problemlos fortzubewegen und sicher um die Stangen zu schwingen.

YouTube-Video von SWR Sport: "Mit 60 km/h auf Inlinern zum WM-Titel | SWR Sport"

Der Sport ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Um erfolgreich zu sein, gehen Mona und Noah immer volles Risiko. Sie nehmen damit bei den hohen Geschwindigkeiten auch Stürze in Kauf, die in gewisser Weise dazugehören. "Das ist wichtig, um herauszufinden, wo die Grenze ist. Wenn man es mal übertreibt, dann geht es auch mal schief", betont Noah.

Umso wichtiger, dass in solchen Momenten die Schutzkleidung richtig sitzt und vor schwereren Verletzungen schützt. Diese haben sich die beiden zwar noch nicht zugezogen, "die Schutzkleidung ist wichtig, um Stürze besser wegzustecken und wieder angreifen zu können", sagt Mona Heller.

Noah Sing und Mona Heller gehören zur Weltspitze

Mit jeweils neun Jahren tauschten die Geschwister ihre Skier gegen die Inlineskates ein. Ein Tausch, der sich gelohnt hat. Noah und Mona haben national und international viele Titel gewonnen. Deutsche Meisterschaften, Weltcup-Siege - alles schon dabei gewesen.

Mona Heller ist sogar mehrfache Welt- und Europameisterin. 2017 in China bei den World Roller Games gelang Mona Heller sogar das Triple-Gold in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und Parallelslalom. "Da ging für mich ein Traum in Erfüllung, den man sich gar nicht traut zu träumen", sagt die 32-Jährige Schullehrerin.

Diese Titel fehlen Noah Sing noch. Er sieht seine große Schwester aber als Vorbild und vergleicht sich nicht mit ihr. Im Gegenteil, er schwärmt von seiner Schwester und ihren Erfolgen: "Ich bin schon sehr stolz auf Mona."

Inline-Alpin als Familiensport

Bei Trainingseinheiten und Wettkämpfen immer mit dabei: die Eltern Petra und Volker Sing. Sie unterstützen ihre erwachsenen Kinder beim Aufbau der Strecke, bei der Organisation und auch wenn es mal das eine oder andere erfrischende Getränk benötigt. "Früher mussten wir ihnen ja noch die Inlineskates und Schoner anziehen. Jetzt macht man eben das drumherum, besorgt mal eine Cola, wenn nötig, und ist einfach da", sagt Petra Sing.

Inline-Alpin ist auf diesem Niveau ein zeitaufwendiger Sport. Noah, als Sachgebietsleiter der Gemeinde Leutenbach, und Mona, als Schullehrerin in Winnenden, sind beide berufstätig. Ohne die Unterstützung der Eltern wäre die professionelle Ausübung des Inline-Alpin-Fahrens nicht möglich. "Wir hatten während Corona ein, zwei Wettbewerbe, bei denen unsere Eltern nicht dabei waren. Da merkt man, wie anstrengend ist, wenn sie mal nicht dabei sind und was für eine Entlastung es ist, wenn man sich einfach auf den Sport konzentrieren kann", sagt Noah Sing.

Weltmeister-Doppelpack im Blick

Mona hat schon alles gewonnen, was man gewinnen kann. Noah fehlen noch der Europa- und der Weltmeistertitel. An diesem Wochenende starten die World Roller Games in Barcelona, wo er wieder angreifen wird, "und vielleicht springt was dabei raus." Am besten natürlich der Weltmeistertitel, denn dann wäre der Weltmeister-Doppelpack in der Familie perfekt.