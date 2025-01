Handball-Champions-League HB Ludwigsburg verspielt Vorsprung in Esbjerg, punktet aber trotzdem Stand: 12.01.2025 15:58 Uhr

Die HB Ludwigsburg spielt in der Champions-League-Partie in Esbjerg eine erste Halbzeit aus einem Guss, muss sich am Ende aber mit einem Punkt zufrieden geben.

Die HB Ludwigsburg hat beim Team Esbjerg ein 30:30 (20:12) geholt. Nach einer überraschend deutlichen Halbzeitführung zog das dänische Spitzenteam im zweiten Durchgang das Tempo entscheidend an.

Die Ludwigsburgerinnen erwischten einen Blitzstart und lagen nach fünf Minuten mit 4:1 in Führung. Dann kamen die favorisierten Däninnen besser ins Spiel und glichen zum 5:5 aus (9.).

Die Mannschaft von Trainer Jakob Vestergaard lieferte aber weiter ab. In der Defensive agierte der Bundesligist intensiv gegen Esbjergs Offensive um Top-Spielerin Henny Reistad. Im Angriff agierte Ludwigsburg variabel und konsequent im Abschluss. Zwischenzeitlicher Lohn war eine Sieben-Tore-Führung nach gut 23 Minuten. Während Esbjerg in der Offensive praktisch nichts zustande brachte, baute Ludwigsburg das Ergebnis bis zur Pause auf 20:12 aus.

Esbjerg dreht auf

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dann ein komplett anderes Bild. Fast sechs Minuten blieb Ludwigsburg ohne eigenen Treffer, Esbjerg kämpfte sich auf vier Tore heran. Die Däninnen kam nun ins Rollen, während Ludwigsburg die Präzision des ersten Abschnitts fehlte.

Zehn Minuten vor dem Ende war der Vorsprung auf zwei Tore geschmolzen, die Schlussphase versprach also jede Menge Spannung. In der 27. Minute sorgte Reistad mit ihrem zehnten Tor für das 28:28. Beide Team nutzen jetzt ihre Möglichkeiten, in der Schlussminute bot sich Xenia Smits die Chance zum Siegtreffer für Ludwigsburg, doch ihr Versuch aus der Distanz wurde pariert.

In der Tabelle der Gruppe B liegt Ludwigsburg mit sieben Punkten aus neun Spielen weiter auf Playoff-Kurs. Nach 14 Spieltagen qualifizieren sich die jeweils ersten sechs Teams der zwei Achtergruppen für die K.o.-Phase. Die ersten beiden Mannschaften überspringen die sogenannte Play-off-Runde, die mit einem Achtelfinale vergleichbar ist, und ziehen direkt ins Viertelfinale ein.

Sendung am So., 12.1.2025 16:30 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg