Handball | Champions League HB Ludwigsburg stellt die Weichen in Bukarest früh auf Sieg

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg feiern den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison. Den Grundstein legt die Mannschaft schon im ersten Abschnitt.

Bei Rumäniens zuvor noch ungeschlagenem Spitzenteam Rapid Bukarest gewann das Team von Trainer Jakob Vestergaard 37:29 (19:11) und stellte damit den dringend benötigten Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Vorrundengruppe B her.

Zwei Niederlagen zum Auftakt

Die ersten sechs Teams der beiden Achtergruppen qualifizieren sich für die K.o.-Runden. Im vorherigen Verlauf der Gruppenphase hatte Ludwigsburg nicht an seine starken Auftritte in der vergangenen Spielzeit anknüpfen können.

Sowohl beim dänischen Vertreter HC Odense (22:28) als auch in der Neuauflage des Finals der zurückliegenden Saison gegen den ungarischen Titelverteidiger Györi ETO KC (26:31) gingen Vestergaards Spielerinnen geschlagen vom Parkett.

Dorottya Faluvegi beste Werferin bei der HB Ludwigsburg

In Bukarest konnten die Gastgeberinnen Ludwigsburg nur in der Anfangsphase der Begegnung Paroli bieten. Danach diktierten die Gäste, die auf nationaler Ebene mit dem Supercup-Erfolg und Siegen in ihren ersten zwei Bundesliga-Spielen in die Saison gestartet waren.

Nach einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand baute Ludwigsburg bereits bis zur Pause seinen Vorsprung entscheidend auf acht Treffer aus. Erfolgreichste Werferin in Vestergaards Team war die Ungarin Dorottya Faluvegi mit acht Treffern. Viola Leuchter trug sich siebenmal in die Torschützinnenliste ein.

