Darts | WM "Hatte meine Chancen": Kai Gotthardt verpasst Sensation bei der Darts-WM Stand: 20.12.2024 18:32 Uhr

Kai Gotthardt hat den Einzug in die dritte Runde der Darts-WM verpasst. Gegen den Weltranglisten-Achten Stephen Bunting fehlten Millimeter zu einer möglichen Überraschung.

Die Reise von Kai Gotthardt bei der Darts-WM ist beendet. Der gebürtige Esslinger unterlag bei seiner ersten WM-Teilnahme in der zweiten Runde dem Briten Stephen Bunting mit 1:3-Sätzen. "Ich spiele hier gegen die besten der Welt. Ich habe gezeigt, wozu ich in der Lage bin. Es hätte in diesem Spiel auch anders ausgehen können, ich hätte nach Weihnachten noch dabei sein können. Es hat nicht sollen sein. Ich habe trotzdem eine gute erste WM gespielt und schaue in die Zukunft", sagt der 29-Jährige im Gespräch mit SWR Sport.

Gotthardt und Bunting müssen früher auf die Bühne

Kurios: Kai Gotthardt und Stephen Bunting mussten für ihr Duell früher auf die Bühne im Ally Pally, als ursprünglich geplant. Der Grund: Sandro Eric Sosing musste sein Erstrundenmatch gegen Ian White aus gesundheitlichen Gründen absagen. Der Philippine klagte über Brustschmerzen und musste nach Aussagen der WM-Organisatoren sogar ins Krankenhaus gebracht werden. "Es ist sehr schade um seinen WM-Auftritt, aber mich hat es nicht beeinflusst", schildert Gotthardt die Situation vor seinem Match.

Die verkürzte Vorbereitungszeit schien Kai Gotthardt in der Tat wenig auszumachen, bereits im ersten Leg warf er sein erstes Maximum von 180 Punkten. Ein starkes Scoring und erfolgreiche Würfe auf die Doppel sicherten "The Tunnel" - so sein Darts-Spitzname - den ersten Durchgang.

Gotthardt verpasst entscheidende Darts im zweiten Satz

Wie schon bei seiner Premiere in der ersten Runde gegen den Schotten Alan Soutar forderte der schwäbische WM-Neuling seinem favorisierten Gegner alles ab. Im zweiten Satz hatte Kai Gotthardt beim Stand von 2:2 drei Satz-Darts, verfehlte jedoch die Doppel-8 dreimal denkbar knapp. "Natürlich denkt man drüber nach und sagt: Wenn die Darts drin gewesen wären, wäre das Spiel wahrscheinlich auf meiner Seite. Dann kommt er wahrscheinlich auch nicht mehr so rein, wie er dann reingekommen ist", so Gotthardt.

Stephen Bunting sorgte für den Satzausgleich und ließ sich das Spiel danach nicht mehr nehmen. Der Weltranglisten-Achte gab kein Leg mehr ab und siegte am Ende verdient mit 3:1. "Das 2:0 in den Sätzen hätte ich machen müssen", sagt "The Tunnel". "Aber die Nummer acht der Welt lässt keine Fehler zu, deshalb habe ich verdient verloren am Ende."

Gemischte Gefühle bei Kai Gotthardt

Gotthardt, der sich über die Europe Super League erstmalig für die WM in London qualifiziert hatte, weiß, dass er "seine Chancen hatte." Und er weiß auch, dass er einen bleibenden Fußabdruck im Ally Pally hinterlassen hat. "Natürlich schaue ich irgendwie mit Stolz auf die WM-Premiere zurück. Trotzdem überwiegt gerade die Enttäuschung. Aber das wird wahrscheinlich morgen verflogen sein und dann sieht das alles auch wieder anders aus", so Gotthardt.

Neben Kai Gotthardt sind auch der Rheinhesse Niko Springer und der Saarländer Gabriel Clemens, der als gesetzter Spieler in der zweiten Runde starten durfte, bei der Darts-WM ausgeschieden. Weiterhin dabei ist aus deutscher Sicht Ricardo Pietreczko, der am Montagabend (23.12.) sein Zweitrundenmatch gegen Gian van Veen bestreitet. Das Erstrundenspiel von Florian Hempel gegen Jeffrey de Zwaan steigt am Freitagabend (20.12.), Martin Schindler steigt in der zweiten Runde ein und trifft am Sonntagabend (22.12.) auf Callan Rydz.

