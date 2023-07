Fußball | Bundesliga Guido Buchwald: "VfB Stuttgart sollte auf Dennis Seimen bauen" Stand: 16.07.2023 16:39 Uhr

Nach Jahren des Darbens sei der VfB Stuttgart endlich wieder zu Größerem berufen. Klublegende Guido Buchwald ist jedenfalls zuversichtlich, was die neue Saison angeht.

"Wenn zwei so große Vereine um die Bundesliga bangen, sind Fehler gemacht worden", sagte Guido Buchwald am Rande eines "Legenden-Spiels" zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen in Baiersbronn (Endstand 6:6). Denn als Buchwald, Zdravko Kuzmanović oder Cacau auf dem Zenit ihres Könnens gegen Oliver Reck, Frank Ordenewitz oder Ailton antraten, spielten Stuttgart und Bremen noch um Startplätze im Europapokal. Für die neue Saison hoffen beide Teams erst einmal auf den frühzeitigenKlassenerhalt.

Welche Fehler der 62-Jährige den VfB-Verantwortlichen der vergangenen Jahre exakt ankreidet, ließ der Weltmeister von 1990 offen. Buchwald sprach lieber über die neue Saison: "Man sieht bei Werder Bremen und man sieht auch bei uns, beim VfB Stuttgart, dass man jetzt wieder ordentlich und gut arbeitet. Aber das braucht Zeit. Das sind kleine Schritte, aber die Richtung ist positiv. Und ich bin überzeugt davon, dass vom VfB Stuttgart in Zukunft wieder viel Positives zu hören sein wird."

Buchwald sieht großartige Zukunft für VfB-Talent Seimen

Das macht Buchwald unter anderem an Torwart-Talent Dennis Seimen fest, auf den er große Stücke hält: "Wir haben einen super 17-jährigen Torhüter - und auf den sollte man bauen." Buchwald beschreibt Seimen als "riesiges Talent, der für sein Alter schon sehr weit ist". Ob Seimen in der Lage ist, bereits dieses oder nächstes Jahr zur neuen Nummer eins im VfB-Tor aufzusteigen, ließ Buchwald offen. "Es braucht schon noch einen erfahrenen Torhüter an seiner Seite."

Nübel oder Sommer als neue Nummer eins beim VfB Stuttgart?

Am Samstag hat VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth das Interesse an Bayern-Keeper Alexander Nübel bestätigt. Auch über den in München unzufriedenen Star-Keeper Yann Sommer wird in Stuttgart wild spekuliert. Von offizieller Seite ist dazu aber nichts zu hören. Wohlgemuth sagte nach dem 4:0-Erfolg der Schwaben im Testspiel beim SSV Reutlingen lediglich: "Wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen. Und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden." Beide Keeper kämen jedoch eher als neue Nummer eines infrage.

Für Buchwald wäre dies jedoch ein Vorteil: "Um jungen Leuten das Vertrauen geben zu können, braucht es ein intaktes Team und eine erfolgreiche Mannschaft. Es ist immer problematisch, wenn man dann doch wieder nur gegen den Abstieg spielen müsste. Dann machen sich gerade die jungen Spieler zu viele Gedanken. Aber ich bin zuversichtlich, dass der VfB dieses Jahr frühzeitig in sicheres Fahrwasser kommt. Und dann bin ich auch optimistisch, dass man junge Spieler heranführen kann."