SWR-Sport Grüezi, Nati - Die Schweiz zu Gast im Waldhotel Stuttgart Stand: 06.12.2023 19:25 Uhr

Ende der 90er kickte Murat Yakin für den VfB Stuttgart, jetzt könnte er als Trainer der Schweizer Fußball Nationalmannschaft "Nati" wieder für ein paar Gastauftritte zurückkehren.

Stuttgart liegt gleich neben der Schweiz, so sieht es zumindest der Schweizer Fußball Verband denn die Schweiz, ein Gegner der deutschen Mannschaft in der Vorrunde (23. Juni, Frankfurt), wird während der UEFA EURO 2024 in Stuttgart sein.

Das Schweizer Nationalteam, wird sein Hauptquartier für die EURO 2024 in Deutschland in der Nähe zur Schweiz, in Stuttgart, beziehen. SFV, Schweizer Fußball Nationalverband

"Stuttgart ist viel schöner als Berlin", das sangen die Fans 2006 während der Weltmeisterschaft als die deutsche Nationalmannschaft zu Gast in Stuttgart war und Dritter wurde. Das Sommermärchen wurde auch in Stuttgart gefeiert und so soll es wieder werden. Wieder soll die Welt zu Gast bei Freunden in Stuttgart und der Region werden, denn vielleicht kommen noch mehr Teams ins Ländle. Denn auch in Ludwigsburg hat sich das Schlosshotel Monrepos auf kickende Gäste vorbereitet.

In Ludwigsburg ist noch spannend, wen man im malerischen Schlosshotel beherbergen darf. Warum sich die Schweiz in Stuttgart einquartiert hat, liegt vielleicht auch am Trainer. Denn der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin hat 1998 für den VfB Stuttgart seine Fußballschuhe geschnürt. Auf jeden Fall scheint es an den guten Trainingsbedingungen zu liegen, die das GAZI-Stadion auf der Waldau im Suttgarter Stadtteil Degerloch bietet.

Den Ausschlag für die Wahl des von der UEFA vorgeschlagenen Basislagers in der baden-württembergischen Hauptstadt haben die hervorragenden, bereits bestehenden Infrastrukturen wie Trainingsplätze, Fitnessräume, Hotel und Medienzentrum gegeben. Die Nati wird die Trainings im Stadion auf der Waldau bestreiten. SFV, Schweizer Fußball Nationalverband

Der Regionalligist Stuttgarter Kickers und die Stadt Stuttgart werden also Gastgeber der Eidgenossen sein, das freut auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper.

Es ist großartig, dass die Schweizer Mannschaft direkt unter dem Fernsehturm in Stuttgart Quartier bezieht. Die Schweiz ist unser geschätztes und befreundetes Nachbarland, und das eidgenössische Team bringt sicherlich viele fußballbegeisterte Fans mit in unsere Stadt. Oberbürgermeister Frank Nopper

Die Vorrunden-Spiele der Schweiz