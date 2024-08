Fußball | Bundesliga Generalproben vor Saisonstart: Heidenheim und Mainz siegen, Niederlage für TSG Stand: 10.08.2024 23:40 Uhr

Bevor es in DFB-Pokal und Bundesliga ernst wird, haben die Bundesligisten aus dem Südwesten letzte Testspiele bestritten. Während der 1. FC Heidenheim und Mainz 05 Siege feierten, musste die TSG Hoffenheim eine Niederlage hinnehmen.

Heidenheim dreht Testspiel

Der 1. FC Heidenheim hat seine Saison-Vorbereitung mit einem Testspiel-Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona 2:1 (0:0). Nach einem Rückstand durch Javi Puado (52. Minute) drehten die Gastgeber die Partie und waren dank des Eigentors von Sergi Gomez (65.) und des Treffers von Maximilian Breunig (81.) erfolgreich.

Für den FCH beginnt das Pflichtspiel-Programm mit dem DFB-Pokal-Auftakt am kommenden Samstag beim FC Villingen. Am 22. August steht die internationale Premiere in der Qualifikation zur Conference League an. In ihre zweite Bundesliga-Spielzeit starten die Heidenheimer drei Tage später beim Aufsteiger FC St. Pauli.

Mainz feiert gelungene Generalprobe

Auch der FSV Mainz 05 hat sein letztes Heimspiel vor dem Saisonstart gewonnen. Die Rheinhessen gewannen am Samstag die Generalprobe gegen den französischen Erstligisten Montpellier HSC mit 3:1 (2:1). Die Tore vor rund 5.000 Zuschauern erzielten Andreas Hanche-Olsen (8. Minute), Phillipp Mwene (11.) und Nelson Weiper (89.).

05-Coach Bo Henriksen musste kurzfristig auf Silvan Widmer und Karim Onisiwo verzichten. Der Schweizer Widmer fehlte aufgrund eines grippalen Infektes, Onisiwo hatte sich im Training eine Knieverletzung zugezogen. Wie lange der Stürmer ausfällt, ist nicht bekannt.

Am Sonntag feiern die Mainzer in der Stadt gemeinsam die Saisoneröffnung mit ihren Fans, ehe sich die Henriksen-Elf dann auf das erste Pflichtspiel am kommenden Freitag vorbereitet. In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt der Bundesligist beim Nachbarn SV Wehen Wiesbaden an.

Niederlage für TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim hat ihren Test gegen den FC Fulham mit 0:2 (0:1) verloren. Emile Smith-Rowe und Adama Traoré trafen vor 9.200 Zuschauern für den englischen Premier-League-Club. Bereits am Morgen hatten beide Teams einen Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert, sodass einige Spieler im zweiten Match nicht mehr zum Einsatz kamen.

In beiden Begegnungen fehlte Maximilian Beier, der wohl kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund steht. "Die TSG Hoffenheim steht wie bereits bekannt in konkreten Verhandlungen über einen Vereinswechsel und verzichtet aus diesem Grund heute auf eine Nominierung von Maximilian Beier für den Spieltagskader", teilte der Club zudem auf der Plattform X mit. Die TSG muss im Pokal schon am Freitag ran - dann geht es zu den Würzburger Kickers.