Der EM-Liveticker aus Stuttgart Fußball-EM 2024 in Stuttgart: Slowenien trifft auf Dänemark Stand: 16.06.2024 16:20 Uhr

Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart: Slowenien tritt gegen Dänemark an - wir zeigen, wie das in Stuttgart gefeiert wird!

16.6.2024, 16:20 Uhr

Dänische Fans im Biergarten

In Stuttgart sind es etwa 23 Grad. Eine kleine Fußball-philosophische Frage: Wenn sich an so einem schönen Tag vor dem Spiel dänische Fans in den Biergarten setzen, um ein kühles Bier zu trinken: Ist das dann ein "Warm Up" oder ein "Cool down"?

16.6.2024, 16:11 Uhr

"Weiß, blau, rot, sind alle meine Farben...."

Dieses Kinderlied geht mir mit neuem Text durch den Kopf, als ich dieses Foto von SWR Kollegin Kerstin Rudat sehe. Der Königsbau in der Stuttgarter City scheint heute fest in slowenischer Hand zu sein.

16.6.2024, 16:03 Uhr

Michael sagt: "All friendly" in Stuttgart!

Unsere SWR Kollegin Kerstin Rudat hat in Stuttgart Michael aus Dänemark kennengelernt. Er und seine Freunde haben in Hamburg einen Camper gemietet und sind mit Stop in Goslar nach Stuttgart gefahren. Sie stehen am Fernsehturm mit vielen Slowenen. Es sei gestern eine sehr netter Abend gewesen, "all friendly", sagt er. Sie haben Karten für alle drei Spiele der Dänen. Am Charlottenplatz stärken sie sich und kaufen noch Backwaren, bevor es zum Stadion geht.

16.6.2024, 15:54 Uhr

Warm-Up auf dem Marktplatz

Knapp zwei Stunden bis zum ersten Anpfiff in der MHP-Arena in der Host-City: Die Fans machen sich in der Fanzone auf dem Marktplatz warm, zum Beispiel beim Schminken. Nebendran können sich die jungen Fußball-Fans auf einem Bolzplatz austoben.

16.6.2024, 15:50 Uhr

Slowenische Fans freuen sich auf das Spiel

Noch sind es weniger als zwei Stunden bis zum Anpfiff. Schon seit Stunden sind Anhänger beider Mannschaften in der Stuttgarter City unterwegs - so wie diese slowenischen Fans.

Slowenische Fans vor dem Spiel gegen Dänemark

16.6.2024, 15:39 Uhr

Hallo aus Stuttgart!

Wir berichten heute live rund um das EM-Geschehen in Stuttgart - wir, das sind SWR Reporterin Anna Knake und Redakteur Christian Spöcker.

SWR Reporterin Anna Knake berichtet von der EM in Stuttgart.

