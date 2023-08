Fußball | Bundesliga Fix! Wout Weghorst wechselt zur TSG Hoffenheim Stand: 09.08.2023 10:16 Uhr

Stürmer Wout Weghorst wechselt vom FC Burnley zur TSG Hoffenheim. Für den Niederländer ist es die Rückkehr in die Bundesliga.

Das ist ein echter Transfercoup: Der Wechsel von Wout Weghorst zur TSG Hoffenheim steht fest. Das verkündeten die Kraichgauer am Mittwoch. Der niederländische Nationalspieler wird ein Jahr vom englischen Premier-League-Aufsteiger FC Burnley ausgeliehen und kehrt somit in die Bundesliga zurück.

Er habe "einige Möglichkeiten" gehabt, erklärte Weghorst: "Die Verantwortlichen der TSG haben sich enorm um mich bemüht und mir eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Das hat mir sehr imponiert und es fühlt sich einfach richtig an jetzt hier zu sein."

Torjäger in Wolfsburg, WM-Teilnehmer mit den Niederlanden

Weghorst stand von Juli 2018 bis Ende Januar 2022 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Für die Wölfe schoss der 1,97 Meter große Angreifer in 144 Pflichtspielen 70 Tore und bereitete 22 weitere Treffer vor. Bei der WM in Katar 2022 stand Weghorst im Kader der niederländischen Nationalmannschaft und kam auf vier Joker-Einsätze. Besonders in den Vordergrund spielte sich der Angreifer im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien, als er einen 0:2-Rückstand mit zwei späten Toren in ein 2:2 verwandelte. Die Elftal verlor am Ende im Elfmeterschießen mit 5:6.

In Hoffenheim soll der Mittelstürmer die Offensive um Andrej Kramaric und Neuzugang Marius Bülter verstärken. Weghorst kommt auf Leihbasis in den Kraichgau, sein Vertrag beim FC Burnley läuft noch bis Sommer 2025. "Ich denke ich übertreibe nicht, wenn ich diesen Transfer als beachtlich und außergewöhnlich bezeichne. In jedem Fall ist er das für uns", sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen in einer Vereinsmitteilung.

Stark in Alkmaar und Wolfsburg, wenig erfolgreich in England

Bereits vor seiner Zeit beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg überzeugte Weghorst, der am Montag (7.8.) 31 Jahre alt wurde, beim niederländischen Erstligisten Alkmaar. Für AZ schoss Weghorst in 86 Pflichtspielen 45 Tore, dazu kamen 13 Assists. An die guten Leistungen in Alkmaar und Wolfsburg konnte er in England jedoch nicht anknüpfen.

Für Burnley traf Weghorst in der Premier League in 20 Einsätzen zwei Mal, in 17 Ligaspielen für Manchester United blieb der Stürmer ohne Treffer. Besser war seine Quote in seinem halben Jahr beim türkischen Club Besiktas (Juli 2022 bis Januar 2023), für den er in seinen 18 Pflichtspielen neun Treffer erzielte. Nach seinen beiden Leihstationen in Istanbul und Manchester kehrte Weghorst vertraglich nach Burnley zurück, nun folgt eine weitere Leihe nach Hoffenheim.