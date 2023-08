Fußball | Bundesliga Fix! Deniz Undav geht für den VfB Stuttgart auf Torejagd Stand: 02.08.2023 19:33 Uhr

Der VfB Stuttgart hat Angreifer Deniz Undav vom englischen Klub Brighton & Hove Albion verpflichtet. Bei den Schwaben soll der 27-Jährige Serhou Guirassy unterstützen.

Stürmer Deniz Undav geht in der neuen Saison für den VfB Stuttgart auf Torejagd. Das teilten die Schwaben am Mittwochabend mit. Der 27-Jährige hat in der vergangenen Saison 22 Premier-Spiele für Brighton & Hove Albion absolviert und dabei fünf Treffer erzielt. Dazu kamen zwei Tore im FA Cup. Vor seinem Wechsel auf die Insel hatte Undav beim belgischen Klub Royale Union Saint Gilloise gespielt, wo er sich mit 25 Toren in 33 Spielen für die stärkste Liga der Welt empfahl.

"Mit Deniz kommt ein Spieler zu uns, der seine Qualitäten in unterschiedlichen Ländern und Ligen, zuletzt in der Premier League, unter Beweis gestellt hat. Er ist im besten Fußballeralter und wird sich schnell in der Bundesliga zurechtfinden", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Undav freut sich auf die neue Aufgabe: "So wie sich der VfB um mich bemüht hat, war mir schnell klar, dass ich hierher wechseln möchte. Die Gespräche mit dem Trainer waren sehr gut und ich freue mich darauf, schnell mit der Mannschaft loszulegen."

Undav startete in Meppen durch

Undav ist in Achim bei Bremen geboren und spielte einst in der Werder-Jugend. Nach Stationen beim SC Weyhe, dem TSV Havelse und Eintracht Braunschweig II landete der 1,78 Meter große Stürmer beim SV Meppen. Nach starken Leistungen in der 3. Liga wechselte Undav 2020 nach Belgien. Der Vertrag des Stürmers bei Brighton & Hove Albion läuft noch bis 2026.