Fast neun Jahre ohne Tor Wann trifft Hoffenheims Kevin Vogt mal wieder? Stand: 14.09.2023 12:47 Uhr

Tore schießen gehört nicht gerade zu den Stärken von Hoffenheims Kevin Vogt. Fast neun Jahre ist es her, dass der Defensivmann zum letzten Mal einen eigenen Treffer bejubeln durfte. Reißt die Serie nun ausgerechnet in Köln, wo er letztmalig traf?

Es ist der 18. Oktober 2014. Kevin Vogt steht beim 1. FC Köln unter Vertrag. Beim 2:1 Sieg gegen Borussia Dortmund passiert Außergewöhnliches: Vogt schießt ein Tor. Das ist jetzt beinahe neun Jahre her - beziehungsweise 241 Spiele. Seitdem hat der mittlerweile 31-jährige Verteidiger nicht mehr getroffen.

Eine längere Durststrecke als Vogt hat in der Bundesliga lediglich Dietmar Schwager vorzuweisen. Der Mann vom 1. FC Kaiserslautern blieb vom August 1964 bis August 1973 266 Spiele torlos.

In den Vorbereitungsspielen hat Kevin Vogt regelmäßig getroffen

In erster Linie ist Vogt dafür da, um Tore zu verhindern. Als defensiver Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger kommt er selten zum Abschluss. Im eigenen Sechszehnmeterraum Kopfballduelle gewinnen, sich in die Schüsse der Gegner schmeißen, alles dafür tun, um sein eigenes Tor sauber zu halten - das ist seine Aufgabe.

TSG-Coach Pellegrino Matarazzo hat indes nichts dagegen, dass seine Abwehrspieler auch in der Offensive gefährlich sind. "Sie haben bei uns die Freiheit, in die gegnerische Box zu gehen. Einer der beiden Innenverteidiger darf immer mit nach vorne, bei Freistößen oder Ecken. Grundsätzlich hat Kevin Vogt also die Möglichkeit, aus dem Spiel heraus Tore zu schießen", sagte Matarazzo auf der PK vor dem Spiel in Köln (Samstag, 15:30 Uhr, live in SWR-1-Stadion).

Bei aller Torarmut - eines scheint Vogt aber zu liegen: Strafstöße zu verwandeln. In der Vorbereitung zur neuen Saison hatte er eine Quote von 100 Prozent. Souverän und nervenstark. In der Liga allerdings ist sein Kollege Andrej Kramaric für die Elfmeter zuständig. Vogt sagt selbstbewusst und lächelnd: "Ich biete mich Andrej an. Wir haben zwar einen sicheren Schützen, aber wenn er mal nicht schießen möchte, ich bin da."

Alle 100 Spiele ein Tor - eine eher magere Bilanz

Mittlerweile hat Vogt 306 Bundesligaspiele absolviert und dabei drei Tore erzielt. Zwei für den FC Augsburg in der Saison 2013 und den bereits erwähnten Treffer für die Kölner ein Jahr später. Für seinen aktuellen Verein, die TSG Hoffenheim, ist er bislang leer ausgegangen. Den bislang einzigen Elfmeter der bisherigen Saison verwandelte Kramaric vor zwei Wochen gegen Heidenheim.

Am Samstag trifft der 1,94 Meter große Hüne mit den Kraichgauern auf den 1.FC Köln. Seinen Ex-Klub. Genau in dem Stadion, in dem er zum letzten Mal ein Bundesligator erzielt hat. Vielleicht endet ja ausgerechnet dort die lange Torlos-Flaute. Und wenn nicht, dann ja vielleicht eine Woche später - an seinem 32. Geburtstag gegen Union Berlin.