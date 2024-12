Basketball | ratiopharm Ulm Eurocup: Ratiopharm Ulm schlägt Besiktas Istanbul Stand: 26.12.2024 21:56 Uhr

Die türkischen Fans waren zwar in der Neu-Ulmer Arena in der Mehrheit. Am Ende jubelten aber die Ulmer. Im Eurocup besiegten die Basketballer von ratiopharm Ulm Besiktas 104:87.

576 Kilometer ist Yusuf Durmac gefahren, um dieses Spiel zu sehen. Mit dem Bus von Gent in Belgien bis zur Arena in Neu-Ulm. Abfahrt war morgens um 4 Uhr. Durmac ist Vorsitzender des Fanclubs "Besiktas Belgium" und sitzt nun mit leuchtenden Augen in der ersten Reihe mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern. "Besiktas ist alles für mich", sagt er. "Von Kind auf bin ich Besiktas-Fan, fahre kreuz und quer durch Europa, um Basketball- und Fußballspiele von Besiktas zu sehen." Dann steht er auf und peitscht die 35 anderen Fans aus Gent an, die ebenfalls die weite Reise auf sich genommen haben, um ihren Idolen aus Istanbul ganz nahe zu sein.

Mehr Besiktas-Fans als ratiopharm-Ulm-Anhänger

Die türkischen Fans sind in der Mehrheit bei diesem besonderen Weihnachtsspiel. Von den 5.200 Zuschauern in der ausverkauften ratiopharm-Arena sind rund 3.000 Besiktas-Anhänger. Sie singen, hüpfen und feuern fast ununterbrochen an. Für die Ulmer fühlt sich das in ihrem Wohnzimmer eher an wie ein Auswärtsspiel.

Justinian Jessup und Marcio Santos besonders stark

Doch diese Nervenprobe bestehen die Gastgeber ganz gut. Nach einem Dreier von Justinian Jessup zum 12:7 muss der türkische Coach bereits die erste Auszeit nehmen. Doch auch damit kann Besiktas die starke Ulmer Offensive nicht stoppen. Jessup trifft für Ulm aus der Ferne, Marcio Santos aus der Nähe. Ulm führt nach dem ersten Viertel bereits 34:23.

Im zweiten Abschnitt gerät der Offensivmotor der ratiopharm-Korbjäger etwas ins Stocken. Istanbul kann zum 38:38 ausgleichen. Doch kurz darauf läuft es schon wieder. Justinian Jessup und Karim Jallow sorgen mit Distanztreffern für die Ulmer 52:44-Halbzeitführung.

Hohe Dreierquote von ratiopharm Ulm

Im Hinspiel in Istanbul hatte das ratiopharm-Team noch eine derbe Klatsche (74:107) kassiert. Jetzt sieht das ganz anders aus. Die Schwaben kommen mit viel Energie aus der Pause, überrennen die Gäste immer wieder mit weiten Pässen nach vorne und bestechen auch mit einer hohen Dreierquote (54 Prozent). Ulm erhöht den Vorsprung auf 20 Zähler (72:52). Trotzdem singen die türkischen Fans weiter und sind viel lauter als die Ulmer.

Auch im letzten Viertel treffen die Hausherren aus allen Lagen. Als Nelson Weidemann mit einem Distanzschuss auf 90:68 stellt, scheint das Spiel endgültig entschieden. Da hält es auch die einheimischen Fans nicht mehr auf den Sitzen: "Steht auf, wenn Ihr Ulmer seid."

104 Punkte dank gutem Zusammenspiel

Nach zuletzt zwei enttäuschenden Niederlagen in der Bundesliga liefert ratiopharm Ulm im europäischen Wettbewerb wieder eine beeindruckende Leistung ab. Das Ergebnis 104:87 zeugt auch von einem starken Zusammenspiel. Die Besiktas-Fans sind etwas leiser geworden. Den größeren Applaus jedenfalls erhalten am Ende die Ulmer.

Sendung am Fr., 27.12.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4