Fußball | 2. Bundesliga Entscheidung erwartet: Karlsruher SC und Ex-Kapitän Gondorf erneut vor Gericht Stand: 28.01.2025 05:41 Uhr

Im Streit zwischen dem KSC und seinem früheren Kapitän Jerôme Gondorf vor Gericht wird am Dienstag eine Entscheidung erwartet. Gondorf hatte trotz Karriereende auf weitere Zahlungen geklagt.

Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC und sein ehemaliger Kapitän Jerôme Gondorf treffen sich am Dienstag wieder vor Gericht. Es ist das zweite Mal nach August 2024. Der 36-Jährige klagte trotz seines Karriereendes auf weitere Zahlungen des KSC. Ein Vergleichsangebot des Gerichts hatte der Verein ausgeschlagen. Jetzt wird eine Entscheidung in dem Streit erwartet.

Viele offene Fragen um Gondorfs Vertrag beim KSC

Nach dem ersten Aufeinandertreffen vor dem Karlsruher Arbeitsgericht zwischen dem KSC und seinem ehemaligen Kapitän blieben im August viele Fragen offen. Nach der Verhandlung war weiterhin nicht geklärt, wie lange Gondorfs Vertrag beim KSC tatsächlich gültig war.

Der Verein geht bislang davon aus, das der Vertrag am 30. Juni des vergangenen Jahres endete. Der KSC beruft sich dabei auf entsprechende Formulierungen im Vertrag und auf das öffentlich verkündete Karriereende des Spielers.

Mir geht es einzig und allein um die Gerechtigkeit! Jerôme Gondorf, früherer Kapitän des Karlsruher SC

Fortsetzung des Streits in weiteren Instanzen nicht ausgeschlossen

Der Ex-Fußballprofi dagegen behauptet, sein Vertrag habe sich aufgrund der hohen Zahl seiner Einsätze automatisch verlängert. In einer Zusatzvereinbarung im Vertrag heißt es, dass sich der Vertrag automatisch bei 17 Einsätzen verlängert. Diese Zahl hatte Gondorf erreicht. Einen Einigungsvorschlag des Richters verbunden mit einer Abfindung lehnte der KSC vor Gericht ab.

Jetzt wird nach mehreren Verschiebungen des Termins eine Entscheidung erwartet. Allerdings kündigte der Richter in der ersten Sitzung bereits an, dass der Streit in weiteren Instanzen fortgesetzt werden könnte.

Karlsruher SC droht hohe Nachzahlung

Insgesamt geht es bei der Forderung um eine Summe in Höhe von rund einer halben Million Euro. Jerôme Gondorf kündigte inzwischen an, im Falle eines Erfolgs vor Gericht das Geld für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen, und zwar in gleichen Teilen für das Nachwuchsleistungszentrum des KSC, für die aktive Fanszene und das Kinderhospiz in Karlsruhe.

