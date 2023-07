Turnen | Finals 2023 Eine unglaubliche Reise: Elisabeth Seitz gewinnt 25. Deutschen Meistertitel Stand: 08.07.2023 17:21 Uhr

Vor 13 Jahren gewann Elisabeth Seitz ihren ersten nationalen Meistertitel. Nun holte die Ausnahme-Turnerin aus Stuttgart zum 25. Mal die Goldmedaille. Eine beeindruckende Erfolgsstory.

Elisabeth Seitz strahlte vor Freude. Gerade eben hatte sie bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf Gold am Stufenbarren gewonnen und sich damit zum 25. Mal zur Deutschen Meisterin gekürt. Die Freude war ebenso groß wie damals, vor 13 Jahren, als sie ihren ersten nationalen Titel feiern durfte. "So etwas ist nie Routine, jeder Titel hat seine eigene Geschichte", sagte die deutsche Rekordmeisterin und genoss dabei den Jubel des Publikums.

In einem hochkarätig besetzten Stufenbarren-Finale hatte die letztjährige Europameisterin wieder einmal das bessere Ende für sich. Der 29 Jahre alten Stuttgarterin gelang es, mit einer nahezu makellosen Übung sowohl ihre langjährige Rivalin Sophie Scheder, Olympia-Dritte 2016 in Rio de Janeiro, als auch die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (beide Chemnitz) zu übertrumpfen.

Seitz turnt jahrelang auf absolutem Top-Niveau

Allein der Gewinn von 25 Deutschen Meistertiteln ist eine außergewöhnliche Leistung. Nicht minder beeindruckend ist, dass die in Heidelberg geborene und im Rhein-Neckar-Kreis aufgewachsene Turnerin ihr Spitzenniveau seit mehr als zehn Jahren immer wieder abrufen kann. Wie jetzt in Düsseldorf bei den Deutschen Meisterschaften, die im Rahmen der Finals 2023 ausgetragen werden.

Seitz, die seit vielen Jahren in Stuttgart lebt und für den MTV Stuttgart turnt, hatte bereits am Donnerstag (6. Juli) den Meistertitel im Mehrkampf gewonnen und ihren Rekord auf 24 Titel hochgeschraubt. Am Samstag ließ sie Nummer 25 am Stufenbarren folgen. 25. Was für eine unglaubliche Gold-Reise, die vor 13 Jahren begann.

Erster Deutscher Meistertitel 2010 in Berlin

Ihr erstes nationales Gold hatte Seitz im September 2010 in Berlin gewonnen. Mit erst 16 Jahren setzte sie sich im Mehrkampf durch und durfte sich zum ersten Mal als Deutsche Meisterin feiern lassen. Noch bei denselben Meisterschaften ließ die Top-Turnerin ihre Titel zwei, drei und vier folgen - am Stufenbarren, am Schwebebalken und am Boden. Der Siegeszug der Elisabeth Seitz hatte begonnen.

Elisabeth Seitz gewann 2010 ihren ersten Deutschen Meistertitel im Mehrkampf

Neben ihren nationalen Titeln fuhr Elisabeth Seitz in ihrer langen Profikarriere zahlreiche internationale Erfolge ein. Ein ganz besonderer Triumph: Der EM-Titel 2022 am Stufenbarren bei den European Championships in München.

Ziel: Olympische Spiele in Paris 2024

Eine Woche nach ihrem Triumph von München sagte Elisabeth Seitz bei SWR Sport, dass sie sehr gerne nochmal an Olympischen Spielen teilnehmen würde. "Bis Paris, bis zu den nächsten Olympischen Spielen, sind es ja auch nur noch zwei Jahre. Klar, in zwei Jahren kann immer viel passieren, aber meine Motivation ist auf jeden Fall da, nochmal Gas zu geben", sagte die motivierte Turnerin.



Wie leistungsfähig sie auch mit 29 Jahren noch ist, bewies sie jetzt eindrucksvoll in Düsseldorf. Nach ihrem 25. Meistertitel sind die Olympischen Spiele nur noch ein Jahr entfernt. Mindestens bis Paris geht die unglaubliche Reise der Elisabeth Seitz weiter.