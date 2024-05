Handball | EHF Champions League Traum vom Final Four: SG BBM Bietigheim will in Odense Geschichte schreiben Stand: 03.05.2024 13:21 Uhr

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim könnten zum ersten Mal das Final Four erreichen. Die Ausgangslage vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale ist gut, die Bietigheimerinnen sind aber gewarnt.

Als in der Ludwigsburger MHP-Arena die Schlusssirene ertönte, rissen die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim die Arme in ihren himmelblauen Trikots die Arme in die Höhe. Schließlich hatten sie das Hinspiel gegen Odense Handbold mit 30:26 gewonnen und wirkten davon selbst fast ein wenig überrascht. Die Ausgangslage vor dem Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale am Sonntag (14 Uhr) in Odense ist also gut.

Trainer Jakob Vestergaard warnt trotz des kleinen Vorsprunges aber davor, die Aufgabe zu unterschätzen. "Wir fahren nach Odense und wissen, dass wir erneut eine super Leistung bringen müssen, um das Final Four zu erreichen", sagt Vestergaard. Das könnten die Bietigheimerinnen sogar schaffen, wenn sie das Rückspiel in Odense verlieren - allerdings mit maximal drei Toren Differenz.

Vorsprung für Bietigheim

Für Vestergaards Team wäre es die erste Teilnahme am Final Four, das in diesem Jahr Anfang Juni in Budapest stattfindet. "Mit den vier Toren Vorsprung haben wir eine gute Chance im Rückspiel, das war unser Ziel", so Vestergaard. Verzichten muss der Coach dabei auf Melinda Szikora und Isabelle Andersson, die mit einem Kreuzbandriss weiter fehlen und Klara Birtic (Schulter).

Trotz des hochverdienten Hinspielsieges schärft nicht nur Trainer Vestergaard vor der Reise nach Odense die Sinne beim Bundesliga-Spitzenreiter. "Das war erst die erste Halbzeit, wir dürfen noch nicht zu sehr über das Final Four nachdenken", sagte Kapitänin Inger Smits, die im Hinspiel vier Tore erzielt hat. Für die niederländische Nationalspielerin hätte der Vorsprung bei zwischenzeitlich sechs Toren Vorsprung da sogar "höher ausfallen können, aber immerhin ist es ein Vorsprung", sagte sie.

Starke Trainingswoche und gutes Gefühl

In der Gruppenphase hatte Bietigheim beide Duelle mit dem dänischen Pokalsieger von 2020 verloren (25:28, 29:42). Vor allem auswärts waren die Bietigheimerinnen chancenlos. Davon aber will sich die SG BBM nicht beeindrucken lassen. "Wir haben die ganze Woche gut trainiert und sind bereit für die schwere Auswärtsaufgabe in Dänemark", betonte Vestergaard. Mit diesem Gefühl und dem starken Hinspiel im Rücken reist die SG BBM Bietigheim nach Odense und will da den Sprung ins Final Four schaffen.

