Fußball | EURO 2024 Die Fußball-EM 2024 geht in die K.o.-Phase: Termine, News und Hintergründe Stand: 27.06.2024 11:43 Uhr

Wird die EM zum Sommermärchen 2.0? Seit dem 14. Juni kämpfen 24 Nationen in Deutschland um den EM-Titel, für die besten 16 geht es jetzt in die K.o.-Phase.

Insgesamt vier EM-Spiele fanden bereits in der MHP-Arena in Stuttgart statt, die während der Europameisterschaft den Namen Stuttgart Arena trägt. Am 5. Juli steht noch ein besonderes Highlight an. Dann findet ein Viertelfinalspiel in der Landeshauptstadt von BW statt - mit möglicher Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft.

Mit der Schweiz, Spanien, Dänemark und Belgien haben gleich vier Länder ihr Quartier in Baden-Württemberg aufgeschlagen. Jedes dieser Teams hat sich für das Achtelfinale qualifiziert. Die Slowakei gastiert im EM-Zeitraum in Mainz. Auch das Team von Trainer Francesco Calzona ist in der Runde der besten 16 dabei. Am 30. Juni trifft die Slowakei auf England (18 Uhr, live im ARD-Audiostream.).

Alle Themen zur Fußball-EM 2024 aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz