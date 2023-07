Faustball-WM Deutschland gewinnt Viertelfinale gegen Chile Stand: 26.07.2023 21:21 Uhr

Die deutschen Faustballer sind ihrer Favoritenrolle auch im Viertelfinale gegen Chile gerecht geworden. Im Halbfinale trifft Deutschland auf Brasilien.

Patrick Thomas kann es mit Kraft, Patrick Thomas kann es mit Gefühl. Im Viertelfinale der Faustball-WM war beides gefragt. Und der 1,99-Meter große Angreifer der deutschen Nationalmannschaft zeigte beim souveränen 3:0-Sieg gegen Chile einmal mehr, warum er derzeit als bester Faustballer der Welt gilt.

Chile entpuppt sich als stärkster Gegner

Allerdings machten es die Chilenen deutlich spannender als noch die Namibier, Schweizer und Italiener in der Gruppenphase. Vor allem die Aufschläge von Alvaro Mödinger Kappes sorgten für stete Gefahr. Dreimal ging Chile in Führung. Doch die deutschen Faustballer behielten einen kühlen Kopf und konnten den ersten Satz mit 11:5 für sich entscheiden.

Deutschland bleibt makellos

Der zweite Satz war noch knapper. Doch die bewährte Achse um Zuspieler Fabian Sagstetter und Angreifer Patrick Thomas lieferte erneut ab und erkämpfte sich Punkt um Punkt. Deutschland gewann den zweiten Satz mit 11:7.

Erst im dritten Satz konnten die Chilenen, die sich am Dienstag in der Qualifikationsrunde mit 3:1 gegen Neuseeland durchgesetzt hatten, nicht mehr mithalten. Das Team von Trainer Olaf Neuenfeld setzte sich mit 11:1 durch und qualifizierte sich damit für das Halbfinale am Freitag (ab 18 Uhr live auf SWR Sport, in der ARD Mediathek und auf Youtube) gegen Brasilien in der SAP Arena. Der zweifache Weltmeister hat am Mittwochnachmittag mit 3:0 gegen Italien gewonnen.