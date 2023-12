Fußball | Bundesliga Der VfB vor dem Spiel in München: Mit Weihnachtsstimmung zur nächsten Gala? Stand: 12.12.2023 10:38 Uhr

Am Montag ging es für einige Spieler des VfB Stuttgart auf den Weihnachtsmarkt. Auch hier wurde hart gearbeitet - und der nächste Gegner stets im Hinterkopf behalten.

Vor dem Südschlager gegen den FC Bayern München (Sonntag, 17.12., 19:30 Uhr) nutzten einige Spieler des VfB Stuttgart den städtischen Weihnachtsmarkt, um Fannähe zu demonstrieren. Am Montag schenkten mit Dan-Axel Zagadou, Maximilian Mittelstädt und Kapitän Waldemar Anton gleich drei Stammkräfte des aktuellen Tabellendritten der Bundesliga Glühwein und Punsch an die Besucherinnen und Besucher aus. Ersatztorwart Fabian Bredlow war ebenfalls mit von der Partie.

Für Anton ein willkommener Start in die Woche. "Viele nette Leute, viele freuen sich, dass wir hier sind. Das freut uns natürlich auch, dass wir so nette Rückmeldung bekommen", sagte der VfB-Kapitän SWR Sport, bevor er seinen Abwehr-Kollegen Zagadou wieder am Glühwein-Ausschank unterstützte. Es sei schön, "lächelnde Gesichter zu sehen".

Mittelstädt: "Werden es den Bayern sehr, sehr schwer machen"

Auch Verteidiger Maximilian Mittelstädt reichte mit vollem Einsatz Tassen an Fans und andere Besucher. "Gerade war sehr viel los, deswegen waren wir auch gerade damit beschäftigt auszuschenken statt uns selbst einzuschenken", erklärte Mittelstädt gegenüber SWR Sport. Nach der Woche mit dem Pokalspiel gegen Borussia Dortmund (2:0) und dem Duell mit Spitzenreiter Bayer Leverkusen (1:1) dürfte man sich aber auch selbst mal einen Glühwein gönnen.

Am Wochenende muss der VfB seinen Anspruch auf einen oberen Tabellenplatz dann aber beim Deutschen Meister aus München unter Beweis stellen. Nach Gründen für einen möglichen VfB-Sieg gefragt, nannte Mittelstädt den sehr guten Auftritt, den das komplette Team derzeit an den Tag lege. Man werde es den Bayern "auf jeden Fall sehr sehr schwer machen".

Wie kaum ein anderer VfB-Spieler steht der 26-jährige Berliner für den Aufschwung, den die Mannschaft unter Trainer Sebastian Hoeneß in dieser Saison hingelegt hat. Auf seine gute Form angesprochen, lobte Mittelstädt das gesamte Mannschaftskonstrukt, das zur Zeit sehr gut performe. "Dann ist es natürlich auch einfacher für mich, gute Leistungen zu zeigen." Er fühle sich sehr wohl und habe momentan viel Spaß am Fußballspielen. "Deswegen kann ich auch meine Leistungen abrufen", sagte Mittelstädt.

Anton hält Wille in München für spielentscheidend

Eine geschlossene Mannschaftsleistung ist auch laut Kapitän Waldemar Anton unverzichtbar im kommenden Spiel gegen den Rekordmeister. Er erwarte ein ähnliches Spiel wie gegen Leverkusen, "vielleicht noch einen Tick intensiver". Es brauche einhundert Prozent in jeder Aktion. "Das wird dann entscheidend, wer das mehr will und ich hoffe, dass wir das dann mehr wollen und das Spiel auch gewinnen."

Anton, der sich im Spiel gegen Leverkusen einen Cut am Kopf zugezogen hatte und das Spiel mit einem Verband fortsetzen musste, gab zu seiner Verletzung leichte Entwarnung. Er gehe davon aus, dass alles in Ordnung sei. "Das wird jetzt in dieser Woche geklärt", sagte der 27-Jährige. Noch mehr als über eine heiße Tasse Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt dürften sich die VfB-Fans aktuell über einen verletzungsfreien Kapitän freuen - und über Punkte in München.

Mehr zum VfB Stuttgart