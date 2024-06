Fußball | Bundesliga Der Sommerfahrplan des VfB Stuttgart Stand: 20.06.2024 15:08 Uhr

Es war die beste Saison der Vereinsgeschichte. Nach 14 Jahren spielt der VfB Stuttgart wieder in der Königsklasse. So bereiten sich die Schwaben darauf vor.

Mit 73 Punkten hat der VfB Stuttgart die bisherige Bestmarke (70 Punkte) aus der Meistersaison 2006/2007 übertroffen. Nicht nur die Teilnahme an der Champions League konnte gefeiert werden, sondern auch die Vizemeisterschaft vor dem großen FC Bayern München.

Trainingsauftakt am 4. Juli

Am 4. Juli begrüßt VfB-Coach Sebastian Hoeneß seine Mannschaft rund um die Neuzugänge Jeff Chabot, Justin Diehl, Yannik Keitel und Nick Woltemade auf dem Trainingsplatz zum Vorbereitungsstart auf die neue Spielzeit. Bereits drei Tage später absolvieren die VfB-Profis den ersten Test beim JAKO-Benefizspiel gegen den Oberligisten FSV Hollenbach (15 Uhr).

Am Wochenende darauf (Samstag, 13. Juli) testet der VfB beim Schweizer Super-League-Club FC Luzern. Anpfiff ist um 15 Uhr. Das dritte Testspiel bestreiten die Schwaben am 20. Juli in Heilbronn gegen Fortuna Sittard aus der niederländischen Eredivisie (14 Uhr).

VfB Stuttgart reist nach Japan

Erstmals seit 1996 reist der VfB Stuttgart in der Sommervorbereitung wieder nach Japan. Im Rahmen der dritten Auflage der offiziellen Bundesliga-Japan-Tour (26. Juli bis 1. August) wird das Team von Sebastian Hoeneß zwei Testspiele bestreiten.

Am 28. Juli gastiert der VfB Stuttgart beim Kyoto Sanga F.C., bevor die Schwaben zum Abschluss ihrer Japan-Reise gegen Sanfrecce Hiroshima (1. August) antreten.

Nicht nur bei den Testpielen, sondern auch bei öffentlichen Trainingseinheiten und einem breitgefächerten Rahmenprogramm können japanische Fans die VfB-Stars hautnah erleben.

Saisoneröffnung in der MHP Arena

Die offizielle Saisoneröffnung am 10. August markiert den Abschluss der Saisonvorbereitung und ist gleichzeitig mit dem Testspiel gegen Athletic Bilbao (15:30 Uhr) die Generalprobe vor dem Supercup gegen Bayer Leverkusen (17. August).

Rund um die Partie gegen den spanischen Spitzenclub sind verschiedene Programmpunkte geplant. Details zur Veranstaltung folgen. Ein Fußball-Nachmittag in weiß und rot ist aber garantiert.

Am 23. August startet dann die Saison in der Bundesliga. Die genauen Paarungen und Terminierungen werden von der DFL Anfang Juli bekanntgegeben. Am 27. August folgt die erste Runde im DFB-Pokal bei Preußen Münster (20:45 Uhr). Zwei Tage später findet die Champions-League-Auslosung statt.