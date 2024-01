Fußball | Bundesliga Das Netz spottet nach Stuttgarter Niederlage - VfB-Fans reagieren Stand: 15.01.2024 16:27 Uhr

Der VfB Stuttgart verliert in Mönchengladbach zum Jahresauftakt, ist aber weiter Tabellendritter. Nur ein Ausrutscher oder Grund zur Sorge? Nachgefragt in einer Stuttgarter Fankneipe.

Sonntag, 17:30 Uhr in Stuttgart-Ost: Als bei vielen in der Fankneipe "Alte Schule" der letzte Schluck Pils gezogen ist, läuft das Netz schon heiß. Ein Dortmund-Fan prophezeit auf "X" (ehemals Twitter) dramatisch den "Stuttgart downfall". Auf Deutsch: Stuttgarter Absturz. Garniert mit einem Kuss-Smiley. Nach dem 1:3 in Mönchengladbach sind zwischen Biergläsern, Holzbänken und Fußball-Schildern zahlreiche enttäuschte VfB-Gesichter, mindestens aber genau so viele Contra-Thesen bezüglich "Stuttgart downfall" auszumachen.

"Wir stürzen maximal auf Platz sechs oder sieben"

"Ich sage, wir fangen uns wieder. Viele Spieler fehlen aktuell, wir stürzen maximal auf Platz sechs oder sieben", sagt der junge Peter, im Meister-Jahrgang 2007 geboren. Manuel reagiert, angesprochen auf die hämischen Internet-Kommentare, richtig angesäuert: "Diejenigen, die sagen, dass wir nur in der Hinrunde gut waren, sollen ihre Schnauze halten!"

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kennt das Erlebnis nach einer Super-Hinrunde einzubrechen aus der Spielzeit 2021/22 mit der TSG Hoffenheim. Der 41-Jährige aber scheint gereift, scheint sich entwickelt zu haben und hat dazu ein anderes Team. Zu konstant wirkte die VfB-Hinrunde mit 34 Punkten aus 17 Spielen. Auf eine Bundesliga-Niederlage folgte bei den Schwaben bisher immer eine Reaktion in dieser Saison. Zwar verlor der VfB nach dem 2:3 gegen Hoffenheim auch 0:2 in Heidenheim, dazwischen aber gab es dank des - gegen Gladbach unglücklich agierenden - Deniz Undav den 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Union Berlin.

Einen ähnlichen Absturz wie bei den Kraichgauern erwarten in der "Alten Schule" daher die wenigsten. "Wenn es passiert, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Wir hatten eine unglaubliche Hinrunde", sagt Peter. Dass 1:3 in Gladbach heiße noch lange nichts, meint Tomy. "Es ist halt Scheiße zum Verarbeiten. Abhaken, nächster Spieltag und dann den nächsten Dreier einfahren", lautet seine Devise.

Social-Media-Beitrag auf Twitter: Stuttgart downfall😋 pic.twitter.com/57HChZ9CIm

"Hoeneß hat ein sehr gutes Gespür für die Situation"

Der nächste Gegner heißt VfL Bochum, bei dem der VfB im Frühjahr zum Start von Sebastian Hoeneß einen 3:2-Sieg einfahren konnte. "Bochum ist ein anderer Gegner. Gladbach hat individuell sehr, sehr gute Spieler, ich denke Bochum ist da ein dankbarer Gegner", sagt Kneipenbesitzer Marcel.

Vier Spieler fehlen dem VfB mindestens mal im Januar wegen Afrika- und Asien-Cup. Sorgen macht sich Marcel deshalb nicht. "Wir müssen ohne die Spieler klarkommen, aber ich denke, da hat der Hoeneß ein sehr starkes Gespür für."

Einige Fans in der "Alten Schule" rücken die Stühle und bezahlen ihre Bierdeckel, andere diskutieren und bestellen sich in die etwas abgekühlte Bierlaune noch eine Halbe - vielleicht ja, um das Spiel herunterzuspülen.

Der Blick geht aber schon wieder nach vorne, etwa bei Katha: "Ich denke, damit ist die Hinrunde fertig. Und dann fangen wir nächste Woche mit der Rückrunde an und dann geht das auch wieder steil bergauf." Aufbruch statt Downfall, das zumindest ist die Sichtweise der VfB-Fans am Sonntag in der "Alten Schule".

