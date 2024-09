Dartsgala in Trier "Cool Hand Luke" lässt die Darts in der Arena Trier fliegen Stand: 06.09.2024 12:00 Uhr

Wenn es eng wird, zeigt er keine Nerven. So hat Luke Humphries im Januar die Dartsweltmeisterschaft gewonnen. Am Freitag spielt der Weltranglistenerste bei der Darts Gala in Trier.

Spitznamen gehören beim Dart zum Geschäft dazu. Und Weltmeister Luke Humphries ist "Cool Hand Luke". Bei Kinofans macht es jetzt "Klick". Paul Newman spielte 1967 die Hauptrolle im Film "Cool Hand Luke". Seine Figur war beim Pokern ein nervenstarker Bluffer.

Heute, 57 Jahre später, zeichnet sich der zur Zeit beste Dartspieler der Welt, Luke Humphries, ebenfalls durch seine unglaubliche Nervenstärke in brenzligen Situationen aus. Wenn es eng wird, behält Luke Humphries ein besonders ruhiges Händchen. Das hat er auch in Trier schon bewiesen.

Luke Humphries war nicht immer so cool wie heute. Vor ein paar Jahren dachte er noch ans Aufhören, weil er während der Matches Panikattacken hatte.

Luke Humphries siegte zweimal in Trier

2022 lag er im dramatischen Finale scheinbar aussichtslos zurück. Doch dann drehte er die Begegnung gegen Rowby-John Rodriguez und gewann das Turnier. Auch im letzten Jahr setzt er sich in Trier gegen die gesamte Weltelite durch.

Darts Masters-Sieger Stephen Bunting am Start

Einer, der Luke Humphries dieses Jahr schon geschlagen hat, trifft auch in Trier auf ihn: Der Engländer Stephen Bunting.

Stephen Bunting hat in den letzten zwei Jahren rund 500.000 Euro an Preisgeldern gewonnen.

Beim Darts-Masters, an dem die besten 24 Spieler der Welt teilnahmen, schlug er den Weltmeister im Achtelfinale und gewann das Turnier. Einer der größten Erfolge in Buntings Karriere.

Mit dem Waliser Gerwyn Price kommt auch der Sechste der Weltrangliste zur Darts Gala nach Trier. 2021 gewann er die Weltmeisterschaft. In seiner gesamten Karriere gewann er bisher 1,55 Millionen Euro. In Trier trifft er auch auf den aktuell bestplatzierten deutschen Spieler in der Weltrangliste Martin Schindler.

Der zur Zeit beste deutsche Spieler Martin Schindler ist einer von sechs Spielern, die am Freitag bei der Dartsgala in Trier antreten.

Auch "The Wizard" tritt in Trier an

Simon Whitlock aus Australien, aktuell Nummer 52 der Welt und der saarländische Dartsprofi Steven Noster, der vor allem bei kleineren Turnieren dieses Jahr auf sich aufmerksam machte, komplettieren das Teilnehmerfeld.

Darts Gala statt Ranglistenturnier in Trier

Auf ein Spektakel wie in den vergangenen beiden Jahren müssen die Dartsfans in der Region Trier allerdings verzichten. Trier ist aus dem Kalender der großen Ranglistenturniere gestrichen worden. Als "Ersatz" kommt der Dartverband PDC am Freitag aber mit der sogenannten Darts Gala nach Trier.

Dabei treten nur sechs statt 48 Spielern an. Das Turnier wird an einem Abend ausgetragen. Die PDC-Ranglistenturniere gehen über drei Abende.

Trier erstmal aus dem Darts- Turnierkalender gestrichen

Auf SWR-Anfrage teilte der Dartverband PDC mit, dass man auch neuen Spielorten eine Chance geben wolle. Das gehe aber nur, indem andere Standorte vorübergehend nicht berücksichtigt werden.

Beim großen PDC-Ranglistenturnier waren über 8.000 Fans in der Arena Trier.

Eine Rückkehr nach Trier mit einem großen Turnier sei nicht ausgeschlossen. Das zeige dieses Jahr das Beispiel Göttingen, wo zuletzt 2018 ein PDC-Ranglistenturnier ausgetragen worden sei.

