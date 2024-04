Champions League Ludwigsburger Basketballer im ersten Viertelfinalspiel chancenlos Stand: 03.04.2024 21:58 Uhr

Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen nach einer deutlichen Niederlage bei UCAM Murcia in der Champions League unter Druck.

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben das erste Spiel der Playoff-Viertelfinalserie in der Champions League deutlich verloren. Am Mittwoch kassierte der Bundesligist beim spanischen Club UCAM Murcia eine 72:98 (33:44)-Niederlage, dabei lag das Team von Cheftrainer Josh King nie in Führung. Die Ludwigsburger müssen ihr Heimspiel am kommenden Dienstag gegen den Tabellenfünften der spanischen Liga gewinnen, um im Europapokal nicht auszuscheiden. Das Team, das zuerst zwei Spiele der Playoff-Serie gewinnt, zieht ins Halbfinale ein.

Ludwigsburg findet in der Defensive keinen Zugriff

Die Ludwigsburger taten sich gegen die aggressive Verteidigung Murcias schwer und lagen nach zweieinhalb Minuten mit 0:9 zurück. Danach fand der Basketball-Bundesligist zwar besser ins Spiel, ließ aber defensiv zu einfache Abschlüsse in Korbnähe zu. So wuchs der Rückstand zur Viertelpause auf 14:27 an. Im zweiten Durchgang verteidigten die Ludwigsburger besser, offensiv schulterten Desure Buie und Jayvon Graves (Ludwigsburger Topscorer mit 16 Punkten) ihr Team, dennoch lagen die Gäste weiter zweistellig zurück.

Im dritten Durchgang blieben die Ludwigsburger vier Minuten lang ohne Treffer aus dem Feld, defensiv verteidigten sie weiterhin die Zone zu schwach. Auch im Schlussabschnitt konnte der Bundesligist keinen Lauf starten, um die Gastgeber noch zu gefährden. Im Gegenteil: Ludwigsburg brach ein und musste auf bis zu 28 Zähler Differenz abreißen lassen.

Sendung am Mi., 3.4.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell