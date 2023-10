Handball, Champions League Bietigheimerinnen ohne Chance in Odense Stand: 29.10.2023 17:51 Uhr

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim mussten sich beim HC Odense geschlagen geben, haben aber noch alle Chancen auf die K.o.-Phase.

Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League ihre erste Niederlage in dieser Saison kassiert. Der deutsche Meister und Pokalsieger unterlag am Sonntag auswärts dem dänischen Club Odense Håndbold deutlich mit 29:42 (14:18). Die ersten fünf Spiele im höchsten europäischen Vereinswettbewerb hatte die SG allesamt gewonnen. Zudem verletzten sich Klara Birtic und Melinda Szikora.

Beste Werferin des Spiels war Maren Nyland Aardahl mit acht Treffern. Für Bietigheim war die sechsfache Torschützin Antje Döll am erfolgreichsten. In der Königsklasse geht es für die in der Gruppe A zweitplatzierten Baden-Württembergerinnen am 11. November mit einem Heimspiel gegen den ungarischen Top-Club Györi ETO FC weiter.