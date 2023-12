Fußball | 3. Liga Ausrufezeichen unter starke Hinrunde: SSV Ulm siegt beim SC Verl Stand: 16.12.2023 15:57 Uhr

Am 19. Spieltag der 3. Liga siegte der SSV Ulm beim SC Verl mit 3:0 (2:0). Damit beenden die als Aufsteiger in die Saison gegangenen Spatzen die Hinrunde als starker Dritter.

Nach einem Eigentor von Mael Corboz (2. Minute), einem Treffer von Leo Scienza (45., Foulelfmeter) und einem Tor von Felix Higl (72.) hieß es nach 90 umkämpften Minuten verdient 3:0 für die Gäste. Verl kam kaum zu klaren Chancen und konnte nicht an seine bisher starke Saison anknüpfen. Bei den Westfalen flog zudem Torge Paetow mit Gelb-Rot vom Platz (63.).

Blitzstart für den SSV Ulm

Beim Duell der Überraschungsmannschaften - beide Teams wiesen vor der Partie als Dritter (Verl) beziehungsweise Fünfter (Ulm) 30 Punkte auf - erwischten die Gäste einen Blitzstart. Scienza trat einen Freistoß scharf in den Strafraum der Westfalen, wo Corboz den Ball per Kopf ins eigene Tor lenkte (2.).

In der Folge versuchte Verl Druck zu entfachen, doch Ulms Abwehr stand sicher. Die Schwaben indes waren vor allem nach Standardsituationen gefährlich. Klare Chancen gab es aber auf beiden Seiten vorerst nicht. Die beste Gelegenheit für die Gastgeber hatte Oliver Batista Meier, doch der ehemalige FCK-Jugenspieler scheiterte mit seinem Freistoß aus knapp 18 Metern an Ulms Schlussmann Christian Ortag (38.).

Leo Scienza legt vom Punkt nach

Die Gäste beendeten die erste Halbzeit dann so, wie sie sie begonnen hatten: mit einem Tor. Scienza traf in der 45. Minute per Foulelfmeter zum 0:2. Zuvor war der Stürmer vom Verler Verteidiger Paetow selbst gefoult worden. Mit der Zwei-Tore-Führung für Ulm ging es dann in die Pause.

In der zweiten Hälfte hatte erneut Ulm die erste Chance, doch Philipp Maier schoß freistehend aus 16 Metern knapp übers Verler Tor (52.). Die Westfalen versuchten jetzt, mehr Druck aufzubauen, während der SSV tief stand, auf Fehler und Konter lauerte. Doch bis auf einen Freistoß durch Nicolas Sessa (55.) kam der SCV nicht zu klaren Gelegenheiten.

Torge Paetow fliegt vom Platz

Die Gastgeber zogen sich stattdessen wenig später selbst den Stecker. Der bereits verwarnte Paetow sah nach einem Trikotzieher gegen Max Brandt die Gelb-Rote Karte (63.). Ulm hatte in der Folge leichtes Spiel und legte durch einen Kopfballtreffer von Higl (72.) nach einer Flanke von Nicolas Jann den dritten Treffer nach. Danach tat sich nicht mehr viel, es blieb beim letztlich ungefährdeten Sieg der Spatzen.

Durch den Auswärtserfolg überholte Ulm den SC Verl in der Tabelle und ist mit 33 Punkten aus 19 Spielen Dritter - ein starke Hinrundenbilanz für den Aufsteiger. Verl liegt vorerst auf Rang fünf. Beide Mannschaften müssen vor der Winterpause noch einmal ran: Ulm reist am Dienstag (19 Uhr) zum 1. FC Saarbrücken, Verl beendet sein Fußballjahr mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln (Mittwoch, 19 Uhr).

Sendung am Sa., 16.12.2023 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR