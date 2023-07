Fußball | Bundesliga Alexander Nübel nach VfB-Debüt: "Fünf Kirschen zu fangen ist immer unschön" Stand: 30.07.2023 14:36 Uhr

Fünf Gegentore im ersten Spiel - das Debüt für den VfB Stuttgart lief für Alexander Nübel alles andere als optimal. So verarbeitet er das 1:5 gegen Mönchengladbach.

Alexander Nübel hatte schlecht geschlafen. "Da war die Nacht nicht so schön. Fünf Kirschen zu fangen, oder generell Gegentore zu kassieren, ist immer unschön", sagte Nübel am Sonntag im Interview mit SWR Sport. Trotzdem war die Laune einen Tag nach der 1:5-Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach beim Blitzturnier in Heimstetten bei München wieder etwas besser.

VfB Stuttgart mit alten Problemen

Trainer Sebastian Hoeneß wollte die Niederlage nicht seinem Torwart ankreiden: "Alex würde ich da nicht viele Vorwürfe machen in dem Spiel. Er hat davor auch noch zwei, drei Situationen sehr gut geklärt." Der 41-Jährige mache sich auch keine Sorgen, dass die fünf Gegentore bei Nübels VfB-Premiere seinen Keeper mental zu sehr belasten: "Ich habe kurz mit ihm gesprochen. Er hat die Situationen und das Spiel sehr treffend analysiert."

Nübels Analyse: "Wir sind oft in Konter geraten. Gladbach stand relativ tief in der eigenen Hälfte und hat uns dann klassisch ausgekontert. Das war das Problem." Dann sprach er jedoch ein weiteres Problem an, das den VfB Stuttgart bereits in der vergangenen Saison begleitete: "Am Ende, wo es dann 1:3 stand, haben wir auch ein bisschen den Mut verloren." Um die anstehende Saison erfolgreich gestalten zu können, müssen die Schwaben demnach an ihrer Resilienz arbeiten.

VfB Stuttgart mit Schwächen

Die Leistung im Testspiel gegen Mönchengladbach hat auch VfB-Chefcoach Sebastian Hoeneß nicht gefallen: "Natürlich bin ich nicht glücklich mit diesem Auftritt. Unterm Strich ist es ein Vorbereitungsspiel, das werden wir jetzt auch nicht überbewerten. Trotzdem ist es ein Warnschuss. Und wir müssen jetzt schauen, dass es ein Warnschuss ist, den wir für uns nutzen." Hoeneß Notizzettel für die anstehende Trainingswoche ist nach dem Testspiel also gut gefüllt. Die Konter-Absicherung scheint für ihn jedoch nicht das einzige Thema zu sein: "Es fehlte uns an Präzision, Klarheit, Zielstrebigkeit." Ergo: Wer vorne keine Bälle verliert, kann auch nicht ausgekontert werden.

Noch hat der VfB Stuttgart Zeit, an sich zu arbeiten

Das Gute ist: Bis zu den ersten Pflichtspielen hat der VfB Stuttgart noch Zeit. Und Sebastian Hoeneß kann seine To-Do-Liste in aller Ruhe abarbeiten, bevor es hart auf hart kommt. Zudem können die Schwaben bereits am kommenden Samstag im abschließenden Testspiel bei Sheffield United (5. August, 14:00 Uhr) zeigen, dass sie es besser können und dass sie für die anstehende Saison gewappnet sind.