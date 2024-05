Letzten noch fehlenden Punkt holen SVE will letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen Stand: 04.05.2024 09:51 Uhr

Ein Punkt fehlt Aufsteiger SV Elversberg noch, um bereits vorzeitig den Verbleib in der Zweiten Liga zu sichern. Dieser eine Punkt ist das Minimalziel für das Heimspiel am Sonntag gegen Hertha BSC Berlin. Im Hinspiel kassierte die SVE noch eine deftige Packung.

Spiele gegen große Traditionsmannschaften wie Hertha BSC sind für jeden Spieler und auch für die Zuschauer in der Ursapharm-Arena immer noch was Besonderes. Und so ist es kein Wunder, dass dieses Spiel wieder vor vollen Rängen stattfindet.

1:5-Niederlage im Hinspiel

Beim Hinspiel im Olympiastadion setzte es eine 1:5 Niederlage. Dieses Spiel vergleicht SVE-Trainer Horst Steffen mit dem letzten SVE-Auftritt in Paderborn. "In Berlin hatten wir eine ordentliche Halbzeit gespielt und dann die Organisation und Genauigkeit verloren. So war es auch beim Spiel in Paderborn", analysierte Steffen und fordert deshalb eine hohe Konzentration über 90 Minuten.

Vorsicht vor Herthas Offensivpower

Nur Fortuna Düsseldorf hat mehr Tore in dieser Saison erzielt als Hertha BSC. Mit Haris Tabakovic und seinen 21 Treffern haben sie auch den besten Torjäger der Liga in ihren Reihen. Da wird auf die SVE-Abwehr einiges zukommen, zumal die Außenverteidiger der Hertha sich immer wieder in die Angriffe einschalten.

Carlo Sickinger fällt aus

Die SVE muss gegen die Berliner auf den gelbgesperrten Innenverteidiger Carlo Sickinger verzichten. Luca Schnellbacher, Paul Stock, Thore Jacobsen und Sebastian Saftig stehen aber mittlerweile wieder im Mannschaftstraining. Bei ihnen besteht Hoffnung, dass sie bis Sonntag fit sind.

Ein großes Fragezeichen steht noch hinter Kevin Conrad (Wadenprobleme) und Luca Dürholtz (Oberschenkelprobleme).

Infos kompakt

Spiel: SV Elversberg - Hertha BSC

Anstoß: Sonntag, 06.05.2024, 13.30 Uhr

Live verfolgen: Im Audiostream bei Sportschau

Um 13.30 Uhr geht es los

Der Anpfiff in der Ursapharm-Arena ist am Sonntag um 13.30 Uhr. Liveeinblendungen im Radio gibt es auf SR 3 Saarlandwelle, zudem gibt es den kompletten Audiostream bei Sportschau. Im SR Fernsehen sind Ausschnitte in der sportarena ab 22.15 Uhr zu sehen. Nach Spielende gibt es einen ausführlichen Spielbericht bei SR info.

