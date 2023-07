Neuzugang aus der Bundesliga SVE leiht sich Stürmer Wahid Faghir vom VfB Stuttgart Stand: 19.07.2023 11:02 Uhr

Die SV Elversberg bekommt Verstärkung aus der Bundesliga: Der VfB Stuttgart verleiht seinen 19-jährigen Stürmer Wahid Faghir für ein Jahr an den saarländischen Zweitligisten.

Die SV Elversberg leiht sich Wahid Faghir vom Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 19-jährige Stürmer wird für eine Saison im Trikot des Zweitligisten spielen. „Wahid Faghir ist mit seiner Physis, spielerischen Qualität und Abschlussstärke ein sehr kompletter Stürmer und damit ein Gewinn für uns“, so SVE-Sportvorstand Ole Book.

Sechs Bundesligaeinsätze

In der vergangenen Saison wurde Faghir bereits vom VfB an den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland verliehen, wo er inklusive der Meisterrunde auf 16 Liga-Einsätze kam. Vier Mal traf der junge Däne. Im VfB-Trikot bestritt er bislang sechs Bundesligaeinsätze, ein Pokalspiel sowie acht Partien für die U21 des Vereins, in denen er vier Treffer erzielte.

„Ich bin davon überzeugt, dass der Wechsel nach Elversberg für meine weitere Entwicklung der richtige Schritt ist“, sagt Faghir.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 19.07.2023 berichtet.

