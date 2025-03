Flutlichtspiel beim Spitzenreiter SV Elversberg vor Topspiel beim Hamburger SV Stand: 28.03.2025 06:00 Uhr

Zum Auftakt des 27. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga ist die SV 07 Elversberg heute Abend beim Spitzenreiter Hamburger SV gefordert. Der HSV ist zu Hause noch ungeschlagen. Anstoß im Volksparkstadion ist um 18.30 Uhr.

Beim Flutlichtspiel im Volksparkstadion trifft heute Abend der Tabellenerste Hamburger SV auf den Tabellenneunten. Beide Mannschaften trennen aktuell acht Punkte. Für Elversbergs Trainer Horst Steffen sind die Auswärtsspiele in der Hansestadt immer noch etwas Besonderes.

"Für mich ist es keine Selbstverständlichkeit, in diesen Stadien gegen diese Gegner zu spielen. Das ist ein Geschenk für uns alle", so Steffen vor der Partie vor mehr als 50.000 Zuschauern. "Die Vorfreude ist so hoch bei den Jungs, dass ich sage: Das wird ein interessantes Spiel."

Infos zum Spiel

Wann: 28.03.2025, 18.30 Uhr

Wo: Volksparkstadion

Stream: Audiostream auf Sportschau.de

Tabelle: Aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga

Beste Offensive der Liga

Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage vor der Länderspielpause im Heimspiel gegen Aufsteiger Preußen Münster muss die SVE-Defensive nun in Hamburg gegen die beste Offensive der Liga bestehen. Mit 58 Treffern hat die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin 13 Tore mehr geschossen als die Saarländer. Was die Gegentorzahl angeht, sind beide Mannschaften mit je 32 auf Augenhöhe.

Hinspiel gewonnen

"Grundsätzlich ist klar, dass das ein Aufstiegsfavorit ist, gegen den wir spielen werden und mit dem wir uns wieder messen können", ordnet Horst Steffen ein, der das Hinspiel Ende Oktober mit seiner Mannschaft gewinnen konnte.

Nach einem 0:1-Rückstand drehte die SVE, angeführt vom Doppeltorschützen Fisnik Asllani, noch das Spiel und feierte am Ende einen 4:2-Erfolg. In Hamburg ist der SVE in der noch jungen Zweitliga-Geschichte bisher allerdings noch kein Treffer gelungen.

Königsdorfer in guter Form

Das erste und einzige Elversberger Gastspiel im Norden endete vergangene Saison mit einem knappen 0:1. Ransford-Yeboah Königsdörffer erzielte damals den Treffer des Tages für die Hausherren und zeigte sich auch zuletzt gut in Form. So war Königsdörfer am vergangenen Spieltag an allen Toren beteiligt und traf selbst gleich zwei Mal ins gegnerische Gehäuse.

Mit dem 3:0-Sieg in Magdeburg sicherten die Hamburger die Tabellenführung – wobei der Vorsprung auf den Verfolger 1. FC Köln einen Punkt beträgt.

Die ersten Bilder vom Spiel gibt es am Samstagabend ab 17.30 Uhr in der sportarena im SR Fernsehen. Eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels gibt es außerdem im Anschluss auf SRinfo.de.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten am 28.03.2025.

