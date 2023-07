Kantersieg für Zweitligisten SV Elversberg schlägt Drittligisten FC Ingolstadt in zweitem Testspiel mit 6:2 Stand: 08.07.2023 09:44 Uhr

Der Zweitligaaufsteiger SV Elversberg hat am Freitag sein zweites Testspiel gegen den früheren Ligakonkurrenten FC Ingolstadt bestritten. Die SVE konnte die Partie deutlich für sich entscheiden, gleich zwei Neuzugänge verhalfen dabei zum Kantersieg. Auch für den 1. FC Saarbrücken steht heute ein Testspiel auf dem Programm.

In ihrem zweiten Testspiel vor Beginn der neuen Zweitligasaison hat die SV Elversberg 6:2 gegen den FC Ingolstadt gewonnen. Schon in der 7. Minute traf Manuel Feil für die SVE, nur zwei Minuten später baute Neuzugang Joseph Boyamba die Führung aus. In der 27. Minute köpfte dann Luca Schnellbacher zum 3:0 ein. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung besorgte Robin Fellhauer der SVE die 4:0-Führung.

Erst in der zweiten Halbzeit traf Jannik Mause für Ingolstadt (46. Minute), kurz darauf folgte durch Fellhauer der fünfte Treffer für die SVE. In der 68. Minute fiel das zweite Tor für Ingolstadt durch Julian Kügel, die Reaktion des neuen SVE-Stürmers Dominik Martinovic folgte zehn Minuten später in der 78. Minute – mit 6:2 für den saarländischen Zweitligisten endete schließlich die Partie.

Damit hat die SVE ihr zweites Testspiel in Folge souverän gewonnen. Vergangenes Wochenende siegte die Mannschaft um Cheftrainer Horst Steffen mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach II.

FCS testet gegen FSV Mainz II

Der Drittligist 1. FC Saarbrücken testet am Nachmittag gegen FSV Mainz II. Am kommenden Samstag steht für die Blauschwarzen dann der Zweitligist 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Auch der FCS konnte bisher jedes Testspiel für sich entscheiden.

