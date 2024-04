Nach 4:3-Sieg gegen St. Pauli SV Elversberg dominiert Kicker-Elf des Tages Stand: 16.04.2024 12:29 Uhr

Die SV Elversberg hat es wieder getan und in der 2. Bundesliga einen großen Namen zum Stolpern gebracht. Das furiose 4:3 gegen den FC St. Pauli spiegelt sich auch in der Kicker-Elf des Tages wider. Gleich drei Spieler der SVE sind vertreten.

Kai Forst

Es war ein grandioser Sieg der SV Elversberg am vergangenen Sonntag. Mit 4:3 gewannen die Saarländer am Millerntor beim bisherigen Spitzenreiter FC St. Pauli. Dabei zeigte die Elf von Cheftrainer Horst Steffen Moral, holte zweimal einen Rückstand auf und fügte den Hanseaten die erste Heimniederlage der Saison zu.

Die starke und couragierte Leistung der SVE spiegelt sich auch in der "Elf des Tages" des Fußball-Fachmagazins "Kicker" wider. Gleich drei Elversberger Akteure sind dort vertreten. Damit dominiert die SVE die Kicker-Elf des 29. Spieltages.

Elversberger Flügelzange packt zu

Mit Maurice Neubeuer und Hugo Vandermersch wurden gleich beide Außenverteidiger nominiert. Denn zusätzlich zu ihrer starken Leistung in der Defensive haben beide Flügel-Akteure am Sonntag ein Tor erzielt. Neubeuer traf in der 52. Minute zum 1:1, Vandermersch in der 83. zum 4:2. Für beide Verteidiger war es in dieser Saison bereits die dritte Berufung in die Kicker-Elf des Tages.

Eine Premiere feiert hingegen SVE-Stürmer Dominik Martinovic. Der 27-Jährige findet sich zum ersten Mal in der Auswahl des Fachmagazins. Und das, obwohl er erst in der 68. Minute eingewechselt wurde und keinen Treffer erzielte. Doch der Joker war entscheidend am 3:2 und am 4:2 der SVE beteiligt. In der 81. Minute bediente er Wanner, in der 83. leitete durch einen gefühlvollen Chip den Konter über Fellhauer, der sich schließlich Vandermersch zum 4:2 bediente.

Nächstes Spiel gegen Schalke 04

Am Freitag wartet der nächste schwere Brocken auf die SVE: Die Saarländer empfangen dann den FC Schalke 04. Die Knappen kommen mit Selbstvertrauen an die Kaiserlinde. Am Samstag triumphierten sie mit 2:0 über Nürnberg.

Anstoß ist am Freitagabend um 18.30 Uhr. Das komplette Spiel können Sie live im Audiostream auf Sportschau.de hören, bei SR 3 Saarlandwelle gibt es zwischendurch Einblendungen. Einen Spielbericht finden Sie direkt nach Abpfiff auf SR.de. Im SR Fernsehen berichtet die "sportarena" am Sonntag ab 22.15 Uhr ausführlich über das Spiel.

Mehr zur SV Elversberg

