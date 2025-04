Vor heimischer Kulisse Saarlouis Royals können heute den Einzug ins Playoff-Finale sicher machen Stand: 13.04.2025 09:42 Uhr

Wer zuerst drei Spiele gewinnt, zieht ins Finale ein: Die Saarlouis Royals haben aktuell die besseren Karten. Denn gegen Alba Berlin sind sie im Playoff-Halbfinale bisher zwei Mal das bessere Team gewesen. Das Spiel heute könnte also entscheidend sein.

Die Saarlouis Royals können heute vor heimischem Publikum den Einzug in das Playoff-Finale perfekt machen. Im vierten Playoff-Halbfinalspiel ist Alba Berlin im Saarland zu Gast. Die Partie in der Stadtgartenhalle in Saarlouis beginnt um 15.00 Uhr.

Royals führen aktuell dank zweier Siege

Aktuell führen die Royals in der Halbfinalserie mit 2:1. Dabei hatte Berlin das erste Playoff-Halbfinalspiel mit 66:57 gewonnen. Das zweite Spiel ging mit 70:67 dann aber an die Royals, das dritte mit 66:52.

Wer zuerst drei Spiele ("Best of Five") gewonnen hat, ist weiter. Feiert Berlin heute einen Sieg, fällt die Entscheidung am Dienstag in Berlin.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 13.04.2025 berichtet.

Mehr zu den Saarlouis Royals

Royals gleichen im zweiten Playoff gegen Alba Berlin aus Die Basketballerinnen der Saarlouis Royals haben am Montagabend das zweite Playoff-Halbfinalspiel gegen Alba Berlin knapp gewonnen und damit die Auftaktniederlage ausgeglichen. Ins Ligafinale zieht ein, wer als erstes drei Siege feiern konnte.