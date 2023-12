3. Liga Saarbrücken mit Remis gegen Regensburg Stand: 16.12.2023 16:07 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat sich in der 3. Liga einen Punkt gesichert. Die Partie im Ludwigspark gegen den Tabellenersten Jahn Regensburg endete nach einer spannenden Schlussphase mit 2:2. Die Entscheidung fiel durch einen Handelfmeter.

Im Saarbrücker Ludwigsparkstadion war am Samstag der aktuelle Tabellenführer und Liga-Überflieger der 3. Liga, Jahn Regensburg, zu Gast. Das Ziel für den 1. FC Saarbrücken war dabei klar gesetzt. Trainer Rüdiger Ziehl wollte ein torloses Remis vermeiden. "Wir werden auf Sieg spielen", sagte er vor der Partie.

Gute Chancen, aber kein Tor

Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und konnten in der ersten Halbzeit mehrere Großchancen für sich verbuchen – unter anderem mit einem Torschuss durch Julius Biada in der 13. Minute. Regensburgs Keeper Felix Gebhardt rettete jedoch für sein Team.

Zehn Minuten später hatten die Saarbrücker dann eine weitere gute Chance. Doch der Ball von Patrick Sontheimer landete am Pfosten. Gegen Ende der ersten Hälfte flachte das Spiel ab. Es gab nur wenige Chancen. Mit einem Halbzeitstand von 0:0 ging es in die Kabinen.

Elfmeter sichert FCS Remis

Nach dem Seitenwechsel tat sich das Team von Rüdiger Ziehl schwerer. Das rächte sich in der 70. Minute. Noah Ganaus köpfte die Gäste zum 0:1. In der 74. Minute hatten die Hausherren dann erneut Pech. Ein Schuss von Kasim Rabihic landete nur am Torpfosten.

Rund neun Minuten später brachte der kurz zuvor eingewechselte Simon Stehle den FCS erneut ins Spiel und traf zum 1:1. Die Freude währte jedoch nicht lange. In der 86. Minute brachte Ganaus die Regensburger wieder in Führung.

In der 89. Minute bekam Saarbrücken einen Elfmeter zugesprochen, nach einem Handspiel der Regensburger. Rabihic nutzte die Chance und verwandelte zum 2:2-Endstand.

Nächstes Spiel bereits am Dienstag

Für den FCS geht es bereits am Dienstag weiter. In der letzten Partie in diesem Jahr empfängt das Team den SSV Ulm im Ludwigsparkstadion. Los geht es um 19.00 Uhr.

