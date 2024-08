Kampf um Gold am Sonntag Saar-Leichtathletin Nicoleitzik steht bei den Paralympics im Finale Stand: 31.08.2024 22:20 Uhr

Die saarländische Para-Leichtathletin Nicoleitzik ist im Finale der Paralympics von Paris beim 200-Meter-Rennen T36. Mit einer persönlichen Saisonbestleistung schaffte sie am Samstagabend im Stade de France den Einzug. Boccia-Spieler Boris Nicolai hat unterdessen sein drittes Gruppenspiel gewonnen.

Nachdem Anita Raguwaran und Boris Nicolai in den vergangenen Tagen bereits im Para-Boccia angetreten waren, ist am Samstagabend mit der Leichtathletin Nicole Nicoleitzik auch die dritte saarländische Athletin bei den Paralympischen Spielen in Paris gestartet - und das direkt vor großer Kulisse im Stade de France im Pariser Vorort St. Denis.

Finaleinzug über Schnellsten-Regelung

Im ersten Vorlauf schaffte Nicoleitzik den vierten Platz mit 30.88 Sekunden – für sie eine Saisonbestleistung. Den ersten Vorlauf gewann die Chinesin Shi Yiting (28.87 Sekunden) vor Mali Lovell (30.08 Sekunden) aus Australien und der Brasilianerin Veronica Hipolito (30.80 Sekunden).

Somit musste Nicoleitzik auf das Ergebnis des zweiten Vorlaufs warten, um über die Schnellsten-Regelung – neben den jeweiligen drei Besten der Vorläufe kommen auch die beiden Schnellsten beider Läufe ins Finale – vielleicht doch noch weiterzukommen.

Und das klappte, denn die Viertplatzierte des zweiten Laufs, die Koreanerin Min Tae Jeon, kam nur auf 31.13 Sekunden. Damit geht es für Nicole Nicoleitzik am Sonntag um 12.23 Uhr im Finale weiter. „Es ist unbeschreiblich“, freute sie sich direkt nach der Nachricht vom Finaleinzug im ARD-Interview. „Die Stimmung hier im Stadion ist unglaublich.“ Und das Finale am Sonntag? „Es wird auf jeden Fall spannend.“

Nicoleitzik tritt auch im 100-Meter-Rennen T36 an. Dort steht der erste Vorlauf am Mittwoch, 4. September, um 12.20 Uhr an, das Finale um 19.04 Uhr.

Favoritin Shi Yiting kommt aus China

Nicoleitzik blickt auf eine erfolgreiche Para-WM im Juli zurück. Als Top-Favoritin bei dem Rennen zählt aber die Chinesin Shi, die sich bereits bei den Paralympischen Spielen von Tokio vor drei Jahren in drei Disziplinen dreimal die Goldmedaille sichern konnte - und das nicht zum ersten Mal. Bereits bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro im Jahr 2016 holte Yiting beim 200 Meter-Rennen T36 Gold.

Auch in dieser Saison lief sie bei den Rennen über 200m T36 mit 28.06 Sekunden im Vergleich zu den anderen Teilnehmerinnen in diesem Feld die beste Zeit. Nicoleitziks Saisonbestleistung lag bisher bei 31.37 Sekunden.

Die Saar-Leichtathletin Nicoleitzik hat sich auf die Pariser Paralympics am Berliner Trainingszentrum Kienbaum vorbereitet. Ihre Vorfreude auf Paris war groß.

Nicolai gewinnt drittes Spiel

Im Para-Boccia hat unterdessen der Saarländer Boris Nicolai sein drittes Gruppenspiel gewonnen. Er besiegte Mahmoud Allam aus Ägypten mit 6:2. Die ersten beiden Spiele hatte er zuvor aber verloren. Damit gab es keine Chance mehr auf das Viertelfinale.

