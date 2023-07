Gebürtiger Merziger Saar-Fußballer Kevin Trapp bekennt sich zu Eintracht Frankfurt Stand: 31.07.2023 10:03 Uhr

Fußballer Kevin Trapp bekennt sich zu seinem Verein Eintracht Frankfurt. Ein Angebot wie das von Manchester United klingt für den Saarländer zwar verlockend – aber nicht verlockend genug.

Nationaltorhüter Kevin Trapp strebt derzeit keinen Wechsel ins Ausland an. „Eintracht Frankfurt ist mittlerweile ein großer Verein in Deutschland, der erfolgreich sein kann und will“, sagte der gebürtige Merziger dem Magazin „Kicker“. In den vergangenen sechs Jahren habe der Club in vier Endspielen gestanden und zwei Titel gewonnen.

Vertrag verlängert

Der 33-Jährige, der nach Stationen beim FC Brotdorf, dem SSV Bachem und dem SV Mettlach seine Profi-Karriere beim 1. FC Kaiserslautern begonnen hatte, hat im Frühjahr seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2026 verlängert. Vergangenen Sommer hatte er ein Angebot von Manchester United erhalten. „Wenn ein solch großer Verein anklopft, kommt man schon ins Grübeln. Für mich geht es aber darum, mich immer wieder einer Challenge zu stellen und nicht in der Komfortzone zu bleiben.“

Schlussendlich lehnte er jedoch ab und bekannte sich zu Frankfurt. „Ich bin sehr glücklich hier und habe das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, der noch nicht zu Ende ist.“

