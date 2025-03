DBBL-Pokal Royals drehen Spiel gegen Gastgeber ALBA Berlin Stand: 01.03.2025 18:26 Uhr

Die Saarlouis Royals stehen im Finale des Final-Four-Turniers des DBBL-Pokals in Berlin. Die Royals besiegten am Samstag im Halbfinale Gastgeber ALBA Berlin in einer spannenden Schlussphase mit 72:67.

Dank einer eindrucksvollen Aufholjagd haben die Saarlouis Royals das Pokalfinale der Damen-Basketball-Bundesligen (DBBL) erreicht.

Im Duell mit ALBA erwischten die Royals zunächst einen absoluten Fehlstart. Vor allem offensiv lief überhaupt nichts zusammen. Nach dem ersten Viertel lagen die Saarländerinnen mit 4:16 zurück, zur Halbzeit betrug der Rückstand sogar 17 Zähler.

Nach der Pause drehten die Royals auf, verkürzten den Abstand Stück für Stück und gingen in der Schlussphase sogar in Führung. Den Vorsprung ließ sich Saarlouis dann auch nicht mehr nehmen. Am Ende setzten sich Saarländerinnen in einem packenden Halbfinale gegen Gastgeber Alba Berlin mit 72:67 durch.

Final-Four-Endspiel am Sonntag

Am Sonntag treffen die Royals im Final-Four-Endspiel auf die Rutronik Stars Keltern oder die Eigner Angels Nördlingen. Die Partie beginnt um 16.00 Uhr.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten im Radio am 01.03.2025.

