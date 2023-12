Anmeldung ab sofort möglich Qualifikation zum virtuellen DFB-Pokal über Saar-Turnier im Januar Stand: 22.12.2023 07:00 Uhr

Insgesamt 40.000 Euro winken den Siegerinnen und Siegern des DFB ePokal im Fußballsimulationsspiel "EA FC 2024" im kommenden Jahr. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich am 7. Januar über das eTrophy-Turnier des Saarländischen Fußballverbandes dafür qualifizieren.

Einen goldenen Pokal als Team in die Höhe stemmen und zudem 40.000 Euro an Preisgeld einkassieren - das ist nach Angaben des Deutschen Fußballbundes bei einem Finalsieg des DFB ePokals in kommenden Jahr möglich. Das Finalturnier werde am 27. April 2024 auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main ausgetragen. Acht Mannschaft könnten dann um den Titel mitspielen.

Bis dahin ist es aber ein langer Weg: 64 Teams würden insgesamt beim DFB ePokal antreten, um ein Ticket für den Finaltag in Frankfurt zu ergattern. Das Gesamtpreisgeld liege bei 100.000 Euro. Doch auch für den DFB ePokal müsste man sich erst qualifizieren. Das ist laut dem saarländischen Fußballverband etwa am 7. Januar im Saarland möglich.

Vier Startplätze bei Saar-Turnier zu vergeben

Insgesamt könnten 64 Spielerinnen und Spieler beim Offline-Turnier des saarländischen Fußballverbands am Sportcampus Saar um eine Teilnahme beim DFB ePokal 2024 spielen. Gespielt wird der FIFA-Nachfolger "EA FC 2024". Die besten vier Spieler dieses Wettbewerbs würden nicht nur eine Teilnahmeberechtigung am DFB ePokal erhalten, sondern auch kleinere Sach- und Geldpreise.

Eine Saar-Auswahl beim DFB ePokal am Start

Die besten vier Spieler würden allerdings nicht als Einzelspieler zum DFB-Turnier fahren, sondern sie würden als Auswahl das Saarland vertreten. Ein mögliches Preisgeld würde dann unter den vier Spieler aufgeteilt werden.

Teilnahme ab sofort möglich

Wer am Qualifikationsturnier des saarländischen Fußballverbands am 7. Januar teilnehmen möchte, könne sich ab sofort dafür auf einer entsprechenden Webseite anmelden. Eine Teilnahme sei ab 18 Jahren möglich. Ansonsten könne jede oder jene sein Glück versuchen.

