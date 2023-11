Treffer in der Nachspielzeit Pokal-Sensation: Saarbrücken schaltet Bayern München aus Stand: 01.11.2023 22:42 Uhr

Was für ein Fußball-Krimi: Der 1. FC Saarbrücken steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Durch einen Treffer von Marcel Gaus in der Nachspielzeit gewann der Drittligist am Mittwochabend gegen Rekordmeister Bayern München mit 2:1.

Kai Forst

Erst am Vormittag hatte der DFB entschieden, dass die Partie aufgrund der Platzverhältnisse im Ludwigspark überhaupt angepfiffen werden kann. Pünktlich um 20.45 Uhr erfolgte schließlich der Anstoß vor 16.000 Zuschauern.

Und die sahen von Beginn an einen kompakt stehenden und mutig aufspielenden 1. FC Saarbrücken. Der FC Bayern München hingegen tat sich schwer gegen den Drittligisten und fand in den ersten 15 Minuten keinen Weg, die Defensive der Saarländer zu knacken.

Ein "Spiel für die Geschichtsbücher" – Der Sensationssieg an der Saar Dem 1. FC Saarbrücken ist am Mittwochabend gelungen, was kaum jemand für möglich gehalten hätte: Vor heimischer Kulisse warfen die blau-schwarzen Drittligisten den großen FC Bayern München mit einem 2:1-Sieg aus dem DFB-Pokal. Die Stimmen zur saarländischen Sensation.

Müller eiskalt

Doch eine Einzelaktion sorgte in der 17. Minute schließlich für den Führungstreffer der bislang schwachen Münchner: Nach einem Pass von Frans Krätzig zog Thomas Müller aus rund 20 Metern ab und traf flach ins linke Eck.

Doch der Bayern-Zug kam auch nach der Führung gegen immer noch kompakt stehende Saarbrücker nicht ins Rollen. Die Zuschauer sahen im Grunde keine Torabschlüsse der träge wirkenden Favoriten. Fast munter dagegen der Auftritt des FCS. Immer wieder tauchte der Drittligist in der Nähe von Manuel Neuer auf – ohne jedoch zwingend zu werden.

Ausgleich durch Sontheimer

Bis zur 45. Minute: Kurz vor dem Halbzeitpfiff spielte Bayerns Kim einen schlampigen Pass auf Krätzig, der den Ball an Naifi verlor. Der spielte schnell auf Boeder, der im Zentrum Patrick Sontheimer bediente. Der 25-Jährige ließ lässig abtropfen zum 1:1-Ausgleich.

Auch im zweiten Durchgang bot sich den 16.000 Zuschauern zunächst das gleiche Bild: Der FC Bayern agierte über weite Strecken ideenlos. Zwar generierte der Rekordmeister die ein oder andere Chance, doch Zählbares kam nicht dabei heraus.

In der 60. Minute dann ein Dreierwechsel der Münchner: Mit Gnabry, Coman und Musiala wollte Bayern-Trainer die Offensive kräftig ankurbeln. Auch Saarbrücken wechselte: Civeja und Günther-Schmidt kamen für Rabihic und Uaeferro.

Sensation in der Nachspielzeit

Der Druck der Bayern wuchs schließlich. In der 75. Minute parierte FCS-Keeper Schreiber nach einem Freistoß einen Distanzschuss von Bayerns Coman auf spektakuläre Art. Einige Minuten später verfehlte Müller nach einer Flanke von Coman das Tor nur knapp.

In der Schlussphase fand das Spiel dann nur noch in der Saarbrücker Hälfte statt, die sich aber mutig und zweikampfstark zur Wehr setzten. Saarbrücken warf sich mit allem in die Zweikämpfe. Alles lief schließlich auf Verlängerung hinaus.

Doch dann kam die 96. Minute, in der der FCS doch noch einmal in die Nähe des gegnerischen Tores kam. Nach einer Hereingabe von Civeja kam Marcel Gaus an den Ball und zog trocken ab– keine Chance für Manuel Neuer. Der 1. FC Saarbrücken steht im Achtelfinale des DFB-Pokals.

