Kritik des Steuerzahlerbundes Meisterschaft für Polizei- Volleyballerinnen kostete 46.000 Euro Stand: 13.12.2024 14:17 Uhr

Insgesamt mehr als 46.000 Euro hat sich das Saarland die Europäischen Polizeimeisterschaften der Volleyballerinnen kosten lassen. Für den Steuerzahlerbund eine fragwürdige Ausgabe. Das Innenministerium verweist auf die Große Koalition.

Christoph Grabenheinrich / Onlinefassung: Axel Wagner

Für die 5. Europäischen Polizeimeisterschaften der Frauen im Volleyball hat das Saarland insgesamt über 46.000 Euro ausgegeben. Das hat das Innenministerium dem SR bestätigt. Allein über 38.000 Euro hat das Land für die Abschlussparty im September gezahlt.

Große Feier am Osthafen

Veranstaltungsort war das Theaterzelt des Sternekochs Alexander Kunz am Osthafen in Saarbrücken. Laut Innenministerium gehen die Planungen dafür auf die CDU-SPD-Vorgängerregierung zurück, die 2021 zugesagt hatte, die Veranstaltung durchzuführen.

Die Union Sportive des Polices d’Europe (USPE), der europäische Polizeisportverbund veranstaltet diese Meisterschaften. Die Veranstaltung in Saarbrücken fand zwischen dem 8. und 15. September statt, die Spiele wurden in der Multifunktionssporthalle (Halle 8) am Sportcampus Saar ausgetragen.

Steuerzahlerbund: Kein Geld für Feiern da

Nach den USPE-Vorgaben seien, so das Innenministerium, eine Eröffnungszeremonie und eine Abschlussveranstaltung Bedingung für die Ausrichtung gewesen. Für die Veranstaltung seien mehrere Angebote eingeholt worden, Alexander Kunz Theatre sei der wirtschaftlichste Anbieter gewesen.

Teilgenommen haben neben den Sportlerinnen unter anderem Funktionäre, Delegierte, Regierungsvertreter und die Landtagspräsidentin. Für den Bund der Steuerzahler Saarland ein eindeutiger Fall von Steuergeldverschwendung. In Zeiten wirtschaftlicher Rezession mit erheblichem Abbau von Arbeitsplätzen im ehemaligen Haushaltsnotlageland Saarland würden für Repräsentationszwecke Ausgaben getätigt, für die kein Geld da sei.

Man müsse sich auch fragen, was gefeiert worden sei – das sportliche Ereignis oder die Funktionäre selbst, so der Steuerzahlerbund. Die Kosten für die Abschlussveranstaltung stünden in keinem Verhältnis zu den Kosten der Meisterschaften.

Über dieses Thema hat auch die SR info Rundschau vom 13.12.2024 berichtet.

Kritik an Steuerverschwendung

Opulentes Führungskräfteseminar sorgt für Ärger in Wadgassen Ein Führungskräfteseminar der Gemeinde Wadgassen sorgt derzeit für kommunalpolitischen Wirbel. Über 15.000 Euro soll es gekostet haben. Der Bund der Steuerzahler bezeichnete das Vorgehen von SPD-Bürgermeister Sebastian Greiber als "unverantwortlich". Der hingegen verteidigt die Ausgaben für das Seminar.

Steuerverschwendung: Schwarzbuch kritisiert zwei Fälle im Saarland Im aktuellen Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds finden sich zwei Fälle von Steuergeldverschwendung aus dem Saarland. Diesmal gibt es Kritik am Umgang mit dem ehemaligen Homburger Oberbürgermeister Schneidewind sowie am Umzug der St. Ingberter Musikschule.