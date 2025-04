Flutlichtspiel heute Abend Mehr als 4000 FCS-Fans wollen Sieg in Wiesbaden sehen Stand: 11.04.2025 12:30 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken könnte heute vorübergehend Tabellenplatz zwei erklimmen – vorausgesetzt, die Blau-Schwarzen gewinnen am Abend gegen den Gastgeber Wehen Wiesbaden. Mit der Mannschaft reisen Tausende Fans aus dem Saarland zum Flutlichtspiel in der Brita-Arena.

So langsam biegt das Aufstiegsrennen in Liga 3 auf die Zielgerade ein: Noch sechs Spieltage sind zu absolvieren – und der Tabellenvierte aus Saarbrücken reist mit Rückenwind zum Tabellenzwölften nach Wiesbaden.

Nach zuvor vier sieglosen Spielen in Serie schaffte der FCS unter der Woche gegen Aue den punktetechnischen Turnaround. Der souveräne 2:0-Erfolg vom Dienstag soll nun bei den Hessen veredelt werden. Zur aktuellen Tabelle in der 3. Liga geht es hier.

Infos zum Spiel

Wann? Freitag, 11.04.2025, 19.00 Uhr

Wo? Brita-Arena in Wiesbaden

Drittes Spiel binnen einer Woche

"Klar, war es wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben", weiß auch Saarbrückens Trainer und Manager Rüdiger Ziehl. Der Heimerfolg habe ein gutes Gefühl gegeben, doch "ein kleiner Makel war, dass wir mehr Tore hätten schießen können".

Viel Zeit, an der eigenen Chancenverwertung zu arbeiten, gab es allerdings nicht. Die Saarländer bestreiten beim SV Wehen zum Abschluss der Englischen Woche ihr drittes Spiel binnen sieben Tagen. Dennoch blickt man beim FCS mit Vorfreude auf das Flutlichtspiel.

Blau-Schwarze Invasion in Wiesbaden

Grund dafür geben die Fans. In Wiesbaden werden etwa 4500 Anhängerinnen und Anhänger der Blau-Schwarzen erwartet. "Es ist ein Heimspiel für uns", kommentiert Coach Ziehl, der positive Erinnerungen an Gastspiele in der Brita-Arena hat.

Im März 2023 gastierte seine Mannschaft das letzte Mal in Wiesbaden und bejubelte nach Toren von Adriano Grimaldi und Kasim Rabihic einen 2:0-Auswärtssieg. "Es war alles blau-schwarz", erinnert sich Ziehl.

Wehen Wiesbaden will den Klassenerhalt

Die Wiesbadener, die vergangene Saison nach der Relegation gegen Regensburg den Gang in die 3. Liga antreten mussten, haben aktuell nur fünf Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 17. Statt Aufstiegsrennen ist bei der Mannschaft von Trainer Nils Döring aktuell Abstiegskampf angesagt.

"Sie haben sich das sicher anders vorgestellt und wollten bis zum Schluss eher vorne mit dabei sein", analysiert Ziehl und ergänzt: "Sie werden alles in die Waagschale werfen, um in dem Heimspiel gegen uns dann die letzten Punkte zu holen, um wirklich sicher zu sein."

Die Frage nach dem System

Personell kann Saarbrückens Trainer wieder auf Sven Sonnenberg bauen. Nach abgelaufener Gelbsperre steht der Innenverteidiger wieder zur Verfügung. Und auch der zuletzt angeschlagen pausierende Sebastian Vasiliadis könnte ins Spieltagsaufgebot zurückkehren.

Fraglich hingegen ist der Einsatz von Calogero Rizzuto – sowie die taktische Ausrichtung. Letztere war zuletzt bei den Saarbrückern sehr flexibel. Startete der FCS gegen Osnabrück noch mit einer Viererkette, setzte Ziehl drei Tage später gegen Aue auf die Dreierkette.

Bjarne Thoelke mit gelungenem Startelf-Comeback

"Wir haben viele Spieler zur Verfügung und können beide Systeme spielen", hebt Ziehl die taktische Flexibilität seiner Mannschaft hervor. Eine Ausrichtung für das Abendspiel beim Zweitliga-Absteiger lässt er offen: "Vieles ist möglich."

Ebenso möglich ist auch der nächste Einsatz von Bjarne Thoelke, der am Dienstag das erste Mal seit über einem Jahr wieder in der Startelf stand. "Jeder Fußballer weiß, wie besonders das ist, wenn man nach so langer Zeit wieder von Anfang an spielt", so Thoelke, "ich habe es einfach genossen."

Gelingt dem FCS der Sprung auf Platz zwei?

"Man spürt einfach, dass jeder brennt, auf dem Platz stehen und seinen Beitrag leisten will", zeigt sich auch Trainer Ziehl mit der Stimmung im Kader zufrieden. Mit einem Sieg in Wiesbaden könnte sein Team zumindest vorübergehend auf Platz zwei springen und die erst am Sonntag spielende Konkurrenz aus Cottbus und Bielefeld unter Druck setzen.

Die Zusammenfassung der Partie gibt es im Anschluss zum Nachlesen auf SRinfo.de, die Bilder zum Spiel zeigt die SR-sportarena am Samstag ab 17.30 Uhr im SR Fernsehen.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 11.04.2025 berichtet.

