Auftaktspiel Mitte Januar Marko Grgic für Handball-WM nominiert Stand: 18.12.2024 07:21 Uhr

Der frühere HG-Saarlouis-Spieler Marko Grgic gehört auch zum deutschen Team für die Handball- Weltmeisterschaft Mitte Januar. Erster Gegner der deutschen Mannschaft ist Polen. Grgic hatte im Sommer mit seinem Team Olympia-Silber gewonnen.

Am 14. Januar startet in Kroatien, Dänemark und Norwegen die Handball-Weltmeisterschaft. Bundestrainer Alfred Gislason hat dafür am Dienstag den deutschen Kader vorgestellt. Mit dabei sind gleich 15 Spieler, die auch bei Olympia angetreten waren – darunter der Saarländer Marko Grgic. Bei den Olympischen Spielen hatte das deutsche Team Silber gewonnen.

Auftaktspiel gegen Polen

Der 20-jährige Grgic wurde zwar in Eisenach geboren, wuchs aber in Saarlouis auf und spielte bis vor zwei Jahren bei der HG Saarlouis. Insgesamt wurden für die WM 19 Spieler nominiert. Die Vorbereitung für das Nationalteam beginnt am 3. Januar in Hamburg.

Bei der WM geht es für das deutsche Team am 15. Januar los. Dann starten sie im dänischen Herning gegen Polen.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht am 18.12.2024 berichtet.

