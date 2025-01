SR überträgt live Finalteilnehmer für Hallenmasters stehen fest Stand: 20.01.2025 08:13 Uhr

Die besten acht Hallenmannschaften stehen fest - unter anderem lösten am Sonntag noch der SV Auersmacher und der SC Halberg-Brebach ihr Tickets fürs Finalspiel. Am 2. Februar treffen die Finalisten in der Saarlandhalle aufeinander. Der SR überträgt das Turnier live.

In der Saarbrücker Saarlandhalle kämpfen am 2. Februar acht Teams um die Krone der besten saarländischen Hallenmannschaft. Die letzten Turniere fanden am Sonntag statt.

Unter anderem löste die Spvgg Quierschied ihr Ticket. Ein spannendes Spiel lieferten sich aber auch der SV Auersmacher und der FSV Jägerburg, das letztlich Auersmacher mit 2:0 gewinnen konnte.

In knapp zwei Wochen spielen dann folgende Mannschaften um den Titel:

SF Köllerbach

FV 07 Diefflen

SC Halberg Brebach

SV Auersmacher

Spvgg Quierschied

VfL Primstal

FSG Bous

FSV Jägersburg

Welche Teams aufeinander treffen, entscheidet sich am 29. Januar. Dann werden die Gruppen ausgelost.

Vergangenes Jahr sicherte sich der FV 07 Diefflen den Titel im Hallenmasters – der Oberligist drehte 2024 das Spiel und bezwang am Ende den 1. FC Saarbrücken II mit 3:2.

Finale live im SR

Das Finale am 2. Februar überträgt der SR live – in einem sportarena extra im SR Fernsehen und auch im Stream auf SR.de und der Facebook-Seite der sportarena.

Über dieses Thema berichtet der aktuelle bericht am 20.01.2025 im SR Fernsehen.

