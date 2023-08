Regionalliga Südwest FC Homburg geht gegen Eintracht Frankfurt II unter Stand: 23.08.2023 21:04 Uhr

Auswärts-Pleite für Homburg: Der Regionalligist aus dem Saarland hat auswärts gegen die U21-Mannschaft von Eintracht Frankfurt sang- und klanglos verloren.

Nachdem der FC Homburg nach dem großartigen Erfolg im DFB-Pokal gegen Darmstadt in die Regionalliga-Saison mit einer Niederlage gegen die TSG Hoffenheim II gestartet war, stand am Mittwoch nun ein Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt an. Die bisherige Bilanz der Homburger gegen das Team kann sich sehen lassen: vier Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage.

Keine Chance

Aber schon in der ersten Halbzeit war von Homburg wenig zu sehen, von Frankfurt lange aber auch nicht. Erst in der 43. Minute brachte Ignacio Ferri Julià die Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Nach der Pause besorgte Noel Futkeu den zweiten Frankfurter Treffer (58.), Jakob Bookjans machte dann mit dem 3:0 (73.) endgültig den Sieg für die Gastgeber klar. Homburg blieb chancenlos, musste sogar ein viertes (77.) und fünftes (90.) Frankfurter Tor hinnehmen.

In der Regionalliga-Tabelle rutscht Homburg damit auf den 16. Platz ab – und damit in die Abstiegszone. Schon am Samstag steht für die Saarländer das nächste Spiel an, dann bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten vom 23.08.2023 berichtet.

