Auswärtsspiel in Essen Erste Bewährungsprobe für neuen Cheftrainer des 1. FC Saarbrücken Stand: 26.04.2025 08:48 Uhr

Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie ist der 1. FC Saarbrücken am Samstag in Essen zu Gast. Mit Alois Schwartz soll das große Ziel „Aufstieg“ noch erreicht werden. Es wartet aber die aktuell stärkste Rückrundenmannschaft auf den FCS – mit einem bekannten Gesicht auf der Trainerbank.

Konstantin Malzahn

Turbulente Tage beim FCS: Nach der klaren 1:4-Niederlage gegen die SG Dynamo Dresden ist Rüdiger Ziehl von seinem Posten als Cheftrainer zurückgetreten. Der 47-Jährige bleibt den Blau-Schwarzen jedoch weiterhin als Manager erhalten. Nun soll mit Alois Schwartz ein erfahrener Mann die Ziele der Blau-Schwarzen angehen. Der 58-jährige trainierte bei seiner letzten Station den FC Hansa Rostock. Seit Dezember 2023 war Schwartz vereinslos.

Mit Rot-Weiss Essen wartet die aktuell stärkste Rückrundenmannschaft der Liga auf den FCS. Seit der Verpflichtung von Ex-FCS Trainer Uwe Koschinat zeigt das Formbarometer bei RWE stark nach oben. Bei seinem Amtsantritt befand sich Essen noch auf einem Abstiegsplatz, nun ist man im Tabellenmittelfeld der Liga angekommen und kann für eine weitere Saison in Liga Drei planen.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 26.04.2025

Wo: Stadion an der Hafenstraße, Essen

Schwartz verbreitet Optimismus

Trotz der bitteren Niederlage am Ostersonntag gegen Dynamo Dresden ist für den FCS in Sachen Aufstieg noch alles drin. Die Saarländer haben vor dem Spieltag zwei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei, den aktuell Cottbus innehat.

Zu Platz zwei und damit einem direkten Aufstiegsplatz sind es bereits sechs Punkte Rückstand. FCS-Trainer Schwartz will „zeigen, dass wir das Große doch noch schaffen können.“ Etwas weniger als eine Woche hatte der gebürtige Nürtinger Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, zeigt sich aber sehr zufrieden mit der Verfassung des Teams: „Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die intakt ist. Die Jungs ziehen im Training mit, sie hören zu, sie wollen – das ist eine gute Basis.“

Zwei Spieler gesperrt

In Essen wird Schwartz einige Veränderungen vornehmen müssen: Neben den bekannten Verletzten Amine Naifi, Richard Neudecker und Simon Stehle wird auch Bjarne Thoelke krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Dazu gesellen sich zwei gesperrte Spieler: Elijah Krahn und Kai Brünker werden aufgrund einer Gelb-Sperre nicht dabei sein. Dafür wird Sebastian Vasiliadis nach seiner Sperre zurück im Kader sein, ein Einsatz in der Startelf ist sehr wahrscheinlich.

Es wird spannend sein zu sehen, wer an der Hafenstraße für den FCS auflaufen wird. Unter Schwartz werden die Karten nun neu gemischt. Kapitän Manuel Zeitz spielte nach seiner Verletzung eher eine untergeordnete Rolle unter Ex-Trainer Rüdiger Ziehl. Gut möglich, dass der Neu-Coach im Kampf um den Aufstieg wieder auf die Identifikationsfigur des 1. FC Saarbrücken setzen wird.

Erneut große Fanunterstützung

Auf die Unterstützung der Fans können sich die Blau-Schwarzen wie immer verlassen: Mehr als 1700 Fans werden in Essen mit dabei sein, um mit ihrer Mannschaft den großen Traum vom Aufstieg in Liga zwei weiter leben zu lassen.

Klar ist, dass es für den FCS jetzt nur als Einheit funktionieren kann. Essen, Verl, Aachen und Dortmund II heißen die restlichen Aufgaben der Blau-Schwarzen in der Liga. Mit einem Sieg an der Hafenstraße könnten Alois Schwartz und sein Team wieder eine kleine Euphorie entfachen.

Sie können die Partie live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle verfolgen. Im Anschluss an das Spiel wird es auf SR.de direkt einen Nachbericht geben. Die Zusammenfassung sehen sie am Samstag ab 17.30 Uhr in der SR sportarena.

