SVE gewann Hinspiel Elversberg will erneut gegen Schalke punkten

Nach dem furiosen Sieg gegen den FC St. Pauli will die SV Elversberg heute Abend den nächsten großen Namen zum Stolpern bringen. Zu Gast an der Kaiserlinde ist der FC Schalke 04, den die SVE im Hinspiel mit 2:1 schlug. Allerdings lief es zuletzt im heimischen Stadion alles andere als rund.

Eine abgedunkelte Arena auf Schalke, rund 60.000 Zuschauer, die ihr Handylicht schwenken und dazu das Steigerlied singen. Der Elversberger Gastauftritt auf Schalke in der Hinrunde beginnt emotional beeindruckend und endet mit einem 2:1-Sieg sportlich beeindruckend. „Die Bilder bleiben schon hängen. Wir haben das damals gut gemacht“, erinnert sich SVE-Trainer Horst Steffen. „Daran wollen wir anknüpfen und auch jetzt wieder ein gutes Spiel machen.“

Schalke reist als Tabellenzwölfter an die Kaiserlinde, hat die vergangenen drei Spiele nicht verloren und zuletzt zuhause 2:0 gegen Nürnberg gewonnen. Der im Hinspiel noch Neu-Schalke-Trainer Karel Geraerts hat Königsblau mittlerweile seine Handschrift verpasst und stabilisiert.

„Es gibt eine klare Formation und ersichtliche Abläufe, mit denen die Mannschaft auch erfolgreich ist. Sie haben Qualität, laufen gut an, spielen defensiv sehr mannorientiert und verteidigen aggressiv. Dagegen müssen wir uns behaupten", so Steffen.

Auf die Nachfrage, wie man sich behaupten will, antwortet Horst Steffen auf der Pressekonferenz lächelnd: „Am besten, wir spielen so wie am Sonntag!“ Der verdiente 4:3-Auswärtssieg beim bis dahin Tabellenführer St. Pauli mit sehenswert herausgespielten Toren war ein weiteres SVE-Ausrufezeichen in dieser Saison.

Mit nun 39 Punkten scheint das Thema Klassenerhalt so gut wie durch. Stolze zehn Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz (Kaiserslautern) und acht auf den Relegationsplatz (Rostock) könnten dem Tabellen-Zehnten und Aufsteiger Elversberg für den Klassenverbleib schon reichen.

Von Druckabfall aber gebe es keine Spur: „Ich will jedes Spiel gewinnen“, sagt Steffen. „Ich bin gegen Schalke genauso angespannt wie immer.“ Und er möchte auch einfach gerne mal wieder zu Hause gewinnen. Die SVE wartet seit drei Heimspielen sowohl auf einen Punkt als auch auf ein Tor.

Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche wohl unverändert. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle fit. Fraglich, weil erkältet, ist einzig Stürmer und Kapitän Luca Schnellbacher. Anpfiff gegen Schalke ist um 18:30 Uhr. Das Spiel wird als Audio-Stream in der Sportschau-App und auf sportschau.de übertragen. Außerdem gibt es Einblendungen auf SR3-Saarlandwelle. Einen ausführlichen Spielbericht gibt es nach Abpfiff auf SR.de.

