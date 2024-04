Nach Sieg im Hinspiel Elversberg verteidigt Unentschieden gegen Schalke Stand: 19.04.2024 20:29 Uhr

Die SV Elversberg bleibt im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen Schalke 04 holten die Elversberger am Freitagabend zuhause einen Punkt. Der Klassenerhalt rückt damit immer näher.

Thomas Braun

Ein großer Name an der kleinen Kaiserlinde: Am Freitagabend war der FC Schalke 04 in Elversberg zu Gast – ein Verein, der zwölf Mal mehr Mitglieder hat als Elversberg Einwohner. Sportlich waren die Elversberger in dieser Saison aber das leicht bessere Team – hatten nicht nur das Hinspiel auf Schalke gewonnen, sondern rangierten in der Tabelle vier Punkte vor den Königsblauen, die immer noch etwas um den Klassenerhalt zittern müssen.

Für Schalke zählt aktuell jeder Punkt – entsprechend war das Team von Karel Geraets zunächst gefordert und legte auch einen guten Start hin. Und fast hätte es die frühe Führung gegeben, Karaman traf in der 7. Minute nach einer schön herausgespielten Kombination aber nur die Latte.

Überraschende Elversberger Führung

Von Elversberg war zunächst wenig bis gar nichts zu sehen – bis zur 17. Minute. Da hatten die Gastgeber die erste große Chance, nach einem Konter in Führung zu gehen. Aber sowohl Rochelt als auch Wanner im Nachschuss kamen nicht durch.

Aber schon gleich die nächste Aktion kam wieder von den Hausherren: Ein Freistoß aus halbrechter Position landete im Strafraum bei Florian Le Joncour, der sich gut von seinem Gegenspieler gelöst hatte und zum 1:0 einnicken konnte.

Die Führung kam zu diesem Zeitpunkt überraschend – stärkte aber den Elversbergern weiter den Rücken, die schon bei dem furiosen 4:3 gegen den bisherigen Spitzenreiter FC St. Pauli am vergangenen Wochenende ordentlich Selbstvertrauen getankt hatten.

Schalke zunächst von der Rolle …

Schalke hingegen wirkte etwas von der Rolle. Die Pässe kamen nicht mehr an, die Verunsicherung war spürbar. Immer besser kamen hingegen die Elversberger ins Spiel und hätten die Führung ausbauen können. Aber weder Fellhauer (21.), noch Wanner (27.) konnten ihre Chancen nutzen.

… aber mit neuem Druck nach dem Seitenwechsel

In der Pause fand Schalke-Trainer Karel Geraerts offenbar die richtigen Worte, schickte mit Youngster Keke Topp zudem frisches Personal ins Rennen. Das zeigte Wirkung: Wie schon zu Beginn der Partie hatten die Königsblauen wieder mehr vom Spiel. Immer wieder im Fokus: Der gerade erst eingewechselte Topp.

Joker Keke Topp bringt die Wende

In der 53. Minute kam Topp unbedrängt im Strafraum an den Ball – sein Kopfball war aber noch zu ungenau. Nur sechs Minuten später machte er es im zweiten Anlauf dann besser. Karamans Flanke von der Grundlinie landete vor den Füßen des 20-Jährigen, der ins linke Eck zum 1:1-Ausgleich verwandelte.

Schalke blieb danach am Drücker – auch wenn die SVE immer wieder zu Chancen kam. In der 72. Minute etwa traf Wanner nach toller Vorlage von Rochelt nur die Latte, zehn Minuten später scheiterte Rochelt freistehend an Schalkekeeper Müller.

Es bleibt beim 1:1

In der Schlussphase drückte Schalke auf das Siegtor – letztlich aber ohne Erfolg. Für Schalke ist die Ausbeute im Abstiegskampf eigentlich zu wenig, die Elversberger können mit dem einen Punkt hingegen durchaus zufrieden sein. Das Ziel Klassenerhalt ist mit jetzt 40 Punkten wieder ein Stück näher gerückt.

Nächstes Wochenende muss Elversberg zum SC Paderborn. Anstoß am Samstag ist um 13.00 Uhr.

Über dieses Thema berichten auch die SR info Nachrichten im Radio am 19.04.2024.

