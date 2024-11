Im Sportschau-Audiostream Elversberg muss ohne Schlüsselspieler zu Jahn Regensburg Stand: 01.11.2024 17:18 Uhr

Nach dem Pokal-Aus unter der Woche gegen den Deutschen Meister Bayer Leverkusen geht es für die SV Elversberg wieder zurück in den Liga-Alltag. Die Saarländer gastieren beim Tabellenschlusslicht SSV Jahn Regensburg.

Am Dienstag blieb im DFB-Pokal eine Wiederholung der Sensation von 2022 aus: Die SV Elversberg verlor mit 0:3 deutlich gegen Bayer Leverkusen. Für SVE-Trainer Horst Steffen war es dennoch „ein tolles Erlebnis zu sehen, was man alles am Ball haben und wie schnell man spielen kann. Die Jungs haben da gestaunt.“

Infos zum Spiel

Wann: 2. November 2024, 13.00 Uhr

Wo: Jahnstadion

Stream: Audiostream auf sportschau.de

Elversberg beim Aufsteiger zu Gast

Für die SVE gilt es nun, den Schalter umzulegen und sich wieder auf die Liga zu fokussieren. Der Gegner am Samstag wird der Tabellenletzte SSV Jahn Regensburg sein, der sich letzte Woche erst von seinem Trainer Joe Enochs getrennt hat.

Der Aufsteiger konnte in der Liga bisher erst vier Punkte einfahren und stellt mit vier Toren und 30 Gegentoren sowohl die schlechteste Offensive als auch Defensive der Liga. Unter der Woche gab es für die Regensburger jedoch wieder Grund zur Freude: im DFB-Pokal setzte sich das Team, welches interimsweise von Andreas Patz trainiert wird, mit 1:0 gegen Greuther Fürth durch.

Horst Steffen will vor dem Spiel am Samstag nicht zu sehr auf die Tabelle blicken: „Meine Bewertung ist sehr aktuell und weniger davon abhängig, was vorher in der Saison war. Mich interessiert, wie Regensburg an diesem Spieltag ist, und wie wir sie schlagen können.“

Steffen seit sechs Jahren im Amt

Die Elversberger hatten zwar unter der Woche im Pokal das Nachsehen, in der aktuellen Saison läuft es in der Liga bisher aber richtig rund für das Team von Horst Steffen. Die SVE ist seit vier Spielen ungeschlagen, am vergangenen Spieltag setzte man sich zuhause mit 4:2 gegen den HSV durch.

Mit nur drei Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz belegt das Team von der Kaiserlinde den siebten Tabellenplatz. Horst Steffen feierte unter der Woche außerdem sechs Jahre als Trainer bei der SVE.

Seine Mannschaft hat eine anstrengende englische Woche hinter sich, der Cheftrainer weiß jedoch, was wichtig ist: „Die Spieler müssen eine Frische im Kopf und im Körper haben.“ Am Samstag werden Schlüsselspieler Semih Sahin und Kapitän Robin Fellhauer verletzungsbedingt ausfallen.

Das Spiel können Sie live und in voller Länge im Audiostream auf Sportschau.de verfolgen. Der SR berichtet in Live-Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle. Eine Zusammenfassung gibt es direkt nach Abpfiff auf SR.de und im SR Fernsehen ab 22.15 Uhr in der sportarena.

